Rynek wynajmu długoterminowego samochodów w Polsce wzrósł pod względem łącznej liczby aut o 6,9% r/r w 2021 roku, wynika z danych opublikowanych przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP).

„Zgodnie z danymi PZWLP, największy wzrost sprzedaży odnotowała branża wynajmu długoterminowego aut, która w 2021 roku nabyła o 9,8% więcej nowych samochodów niż rok wcześniej, a liczba zakupionych nowych aut w jej przypadku odbiegała w porównaniu do pozostałych form finansowania samochodów w niewielkim stopniu w stosunku do czasu sprzed pandemii. W efekcie, pomimo problemów z podażą nowych aut, branża wynajmu długoterminowego pod względem najważniejszego w jej przypadku wskaźnika, a więc liczebności łącznej floty, osiągnęła w 2021 r. wzrost 6,9% r/r” – czytamy w komunikacie.

Zdaniem ekspertów PZWLP, wynik ten jest dobry, biorąc pod uwagę silne czynniki hamujące branżę, występujące na rynku motoryzacyjnym. Co więcej, prognozy dla wynajmu długoterminowego aut w najbliższej przyszłości są umiarkowanie dobre. Branża może dostać dodatkowy impuls wzrostowy za sprawą zmian w przepisach dotyczących tzw. wykupu prywatnego samochodów po leasingu, co w konsekwencji może zwiększyć zainteresowanie wynajmem długoterminowym, podano również.

W całym 2021 roku w Polsce sprzedano łącznie blisko 447 tys. nowych samochodów osobowych, o 4,3% (ponad 18 tys. aut) więcej niż rok wcześniej. Wynik ten jest jednak bardzo daleki od tego osiągniętego przed pandemią, w roku 2019, kiedy z salonów w naszym kraju wyjechało ponad 555 tys. samochodów.

„Podobnie jak w latach wcześniejszych, tak i w 2021 r., głównym filarem ruchu w autosalonach w Polsce byli klienci instytucjonalni (firmy i przedsiębiorcy), którzy odpowiadali za sprzedaż 3/4 wszystkich nowych aut osobowych (74,1%) – łącznie 331 tys. samochodów. Wyższy niż w 2020 r. poziom sprzedaży nowych aut w Polsce został w całości wygenerowany przez firmy. Wśród osób prywatnych zanotowany został nieznaczny spadek na poziomie -1,4% r/r” – czytamy dalej.

„Utrzymywanie się wciąż mniejszej niż przed pandemią wielkości importu aut używanych do Polski jest informacją pozytywną, głównie ze względu na fakt, że sprowadzane do naszego kraju samochody często są mocno wyeksploatowane, w nienajlepszym stanie technicznym, w wieku przekraczającym średnio 10 lat. Ale w sytuacji ograniczonej dostępności nowych aut na rynku i w związku z tym dużym zainteresowaniem samochodami używanymi, jest to również informacja nieco zaskakująca i przecząca prognozom rynkowym. Import używanych samochodów, mniejszy niż można byłoby się tego spodziewać, wynika z faktu, że Polacy swoje bardzo duże w 2021 r. zainteresowanie autami na rynku wtórnym skierowali w stronę używanych samochodów krajowych, w tym aut po wynajmie długoterminowym. Jest to zjawisko bardzo pozytywne, ponieważ auta po wynajmie długoterminowym cechuje młody wiek, dobry stan techniczny, znana historia serwisowa i wysoki poziom bezpieczeństwa” – powiedział członek zarządu PZWLP, dyrektor finansowy i członek zarządu LeasePlan Polska Jacek Studziński, cytowany w komunikacie.

Sprzedaż nowych aut osobowych do firm w minionym roku była w naszym kraju wyższa o 6,4% r/r, ale wciąż dużo niższa niż przed pandemią – mniejsza o 15,7% względem roku 2019. Pozytywne dynamiki odnotowane zostały w przypadku aut kupowanych przez firmy na kredyt, ze środków własnych i w klasycznym leasingu – wzrost w porównaniu z rokiem 2020 wyniósł w tym segmencie rynku 5,3% r/r, ale w zestawieniu z czasem przed pandemią (rokiem 2019) sprzedaż była niższa o 18,6%. W przypadku wynajmu długoterminowego w 2021 r. odnotowany został zarówno najwyższy wzrost w porównaniu z rokiem 2020 – na poziomie 9,8% r/r, jak i najniższy, tylko jednocyfrowy, spadek (-5,5%) względem okresu przed pandemią, czyli 2019 r., zaznaczono.

W 2021 r. spośród wszystkich nowych aut sprzedanych do firm (331 tys.), co czwarty samochód (24,8%) znalazł się w wynajmie długoterminowym – łącznie 82 tys. nowych aut osobowych. Udział wynajmu w sprzedaży nowych samochodów osobowych do firm w 2021 r. zwiększył się o 0,8 pkt proc. r/r roku oraz o 2,7 pkt proc. względem 2019 r.

„Odbicie w branży wynajmu długoterminowego po pandemii jest zauważalne i gdyby nie kłopoty z podażą nowych samochodów, tempo wzrostu mogłoby być jeszcze wyższe, najprawdopodobniej zbliżone do poziomów sprzed pandemii. Mimo to, wynajem długoterminowy rośnie obecnie w dość znacznym tempie i konsekwentnie umacnia swoją pozycję na polskim rynku, stając się jednym z głównych sposobów na sfinansowanie aut przez firmy i przedsiębiorców w naszym kraju. Z czasem, gdy problemy z dostępnością nowych aut będą zanikały, wówczas spodziewamy się, że wynajem długoterminowy jeszcze bardziej przyśpieszy swój rozwój i jak to już miało miejsce w przeszłości, dynamika wzrostu floty w wynajmie osiągnie wartości dwucyfrowe” – dodał prezes PZWLP, dyrektor generalny Arval Polska Robert Antczak.

Na koniec grudnia 2021 r. w łącznej flocie firm wynajmu długoterminowego należących do PZWLP znajdowało się łącznie ponad 190,7 tys. samochodów. Wśród najpopularniejszych aut znalazły się: Skoda Octavia, Skoda Fabia, Volkswagen Golf, Opel Astra oraz Volkswagen Passat, podano także.

Do udanych rok 2021 może zaliczyć również branża Rent a Car (wypożyczalnie samochodów), która osiągnęła wzrost aż 17,6% r/r i zbliżyła się już do poziomów notowanych przed pandemią, wynika także z materiału.

