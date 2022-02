Samsung Electronics Poland Manufacturing otrzymał decyzję o wsparciu inwestycji, polegającej na budowie nowej fabryki i rozbudowie już istniejącej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej we Wronkach, podało Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Firma zadeklarowała zwiększenie mocy produkcyjnych z 4 mln do 5,2 mln sztuk rocznie oraz utworzenie 60 nowych miejsc pracy. Całość nakładów inwestycyjnych ma wynieść łącznie ok. 900 mln zł.

„Nasza koncepcja inwestycyjna jest zaplanowana na wiele lat. Zakłada nie tylko budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej i rozbudowę istniejącej fabryki lodówek, ale także utworzenie w sąsiedztwie istniejącego zakładu we Wronkach kompleksu przemysłowego tzw. klastra AGD, w którym będą zlokalizowani poddostawcy fabryki” – zapowiedział dyrektor Samsung EPM Olgierd Bałtaki, cytowany w komunikacie.

W latach 2022-2024 Samsung Electronics Poland Manufacturing zamierza zwiększyć swoje moce produkcyjne we Wronkach, na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej SSE. Nowy projekt inwestycyjny zakłada wzrost liczby wytwarzanych wyrobów o ponad 30% rocznie. W tym celu, już w tym roku południowokreańska firma zamierza wybudować nową halę produkcyjno-magazynową o łącznej powierzchni ok. 40 tys. m2. W początkowej fazie inwestycji mają być w niej zlokalizowane nowe linie pomocnicze do produkcji lodówek, głównie drzwi, wyjaśniono.



Długofalowym celem projektu jest stworzenie nowej fabryki, która będzie produkować wyroby AGD: lodówki oraz pralki. Dzięki temu przedsięwzięciu południowokoreańska firma przewiduje wzrost produkcji z obecnych 4 mln sztuk do 5,2 mln sztuk rocznie poprzez rozbudowę przestrzeni produkcyjnej, a także inwestycje w nowoczesne technologie. Nowy oddział ma zostać wykorzystany zarówno do produkcji istniejących, jak i zupełnie nowych modeli pralek, podano także.

Równolegle koreański inwestor planuje rozbudowę istniejącej fabryki lodówek, aby stworzyć miejsce dla dodatkowej, trzeciej linii montażowej. Prace konstrukcyjne mają się rozpocząć w połowie 2022 r., a zakończyć jesienią 2023 r. Całość nakładów inwestycyjnych, jakie firma zamierza ponieść w związku z realizacją kilkuetapowego projektu, który obejmuje budowę nowej i rozbudowę działającej fabryki, ma wynieść – jak podaje inwestor – łącznie ok. 900 mln zł.



Na ten cel w grudniu 2021 r. spółka otrzymała pomoc publiczną w wysokości 86 mln zł, z czego 23,5 mln zł pozyskała z programu grantowego. Pozostałą część stanowi zwolnienie z podatku CIT w ramach działalności na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

„Z wielką satysfakcją przyjąłem informację, że kolejna firma z Korei Południowej postanowiła rozwijać swoje projekty biznesowe w Polsce. Decyzja o wsparciu inwestycji we Wronkach jest jedną z siedmiuset trzynastu, jakie w całym – rekordowym pod tym względem – 2021 roku otrzymali przedsiębiorcy, którzy działają w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. To również dowód na to, że nasz kraj pozostaje jednym z najatrakcyjniejszych na świecie miejsc do prowadzenia biznesu” – skomentował wiceminister rozwoju i technologii i pełnomocnik rządu ds. inwestycji zagranicznych Grzegorz Piechowiak.

Źródło: ISBnews