Sieć dyskontów niespożywczych Action wraz z otwarciem nowego sklepu w Pradze przekroczyła liczbę 2000 sklepów, podała spółka. Firma kontynuuje również dynamiczny rozwój w Polsce. W 2021 roku otworzyła 74 sklepy, debiutując we wszystkich województwach w kraju i zatrudniając 1000 nowych pracowników.

Firma działa we wszystkich województwach i posiada obecnie 176 marketów. Strategia Action na 2022 rok zakłada dalszy rozwój sieci sklepów na terenie całego kraju. Planowane są zarówno nowe otwarcia, jak i kolejne rekrutacje w ramach struktury spółki, podano.

„Action dynamicznie się rozwija, co sprawia, że jesteśmy coraz większym pracodawcą w Polsce, zarówno w aglomeracjach, jak i mniejszych miejscowościach. Oferujemy dobre i stabilne warunki pracy, możliwości rozwoju i szanujemy różnorodność. W 2022 roku planujemy utrzymywać dotychczasowe tempo wzrostu firmy” – powiedział dyrektor generalny Action Polska Sławomir Nitek, cytowany w komunikacie.

Action to międzynarodowa sieć dyskontów niespożywczych z 1 800 sklepami w Holandii, Belgii, Francji, Niemczech, Luksemburgu, Austrii, Polsce, Czechach i we Włoszech. We wszystkich krajach zapewnia pracę ponad 50 000 osób, z czego 41 000 jest zatrudnionych bezpośrednio przez Action. W 2020 roku całkowita sprzedaż netto wyniosła 5,6 mld euro.

Źródło: ISBnews