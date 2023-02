Energa Green Development, spółka z grupy Orlen, uzyskała komplet pozwoleń na budowę 65 MW mocy w ramach realizacji pierwszego etapu farmy fotowoltaicznej Mitra, podała spółka. Obecnie prowadzone jest postępowanie, które wyłoni wykonawcę obiektu, rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na połowę tego roku.

„Farma fotowoltaiczna Mitra to trzecia duża inwestycja fotowoltaiczna Energi po włączeniu gdańskiej grupy w struktury koncernu Orlen. Wchodzimy w kolejny etap tej inwestycji, i spodziewamy się, że po zawarciu kontraktu z wykonawcą budowa jej pierwszego etapu zajmie nieco ponad rok” – powiedział prezes Grupy Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie

„Farma Mitra to jak dotąd największa farma fotowoltaiczna realizowana przez Energę. Jej realizacja to jednak tylko niewielka część szeroko zakrojonego planu realizowanego w ramach strategii Grupy ORLEN. W portfelu posiadamy obecnie projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy zainstalowanej sięgającej 500 MW. Na etapie inicjowania są kolejne przedsięwzięcia” – powiedział prezes Energa Green Development Szymon Wojnicki.

Energa Green Development szykuje się obecnie do wyłonienia wykonawcy. Oprócz budowy samej farmy Mitra, wybrana firma będzie też odpowiedzialna za wykonanie infrastruktury wyprowadzenia mocy do sieci elektroenergetycznej: Głównego Punktu Odbioru GPO Psary oraz połączenie go linią kablową o długości 11 km ze stacją Głównego Punktu Zasilania GPZ Żuki. Wykonawca będzie też odpowiedzialny za przygotowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie inwestycji oraz przekazanie jej do eksploatacji. Oprócz tego przez 2 lata od zakończenia inwestycji wybrana firma będzie świadczyła usługę serwisową, podano.

Według szacunków farma będzie w stanie w ciągu roku wyprodukować energię, która jest w stanie zasilić ponad 30 tys. gospodarstw domowych. Farma powstanie na należących do Energi gruntach w gm. Przykona, w powiecie tureckim (woj. wielkopolskie), zrekultywowanych po odkrywce węgla brunatnego kopalni Adamów. Łącznie powstające i działające już w tej lokalizacji moce odnawiane Grupy Orlen będą w stanie zasilić czystą energią blisko 70 tysięcy gospodarstw domowych, podano również.

Jeszcze w tym roku Energa uruchomi też w pełnym zakresie dwie inne farmy fotowoltaiczne. Pierwszą z nich jest farma Gryf o docelowej mocy zainstalowanej zwiększonej z 20 do ok. 26 MW. Obiekt ten powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie farmy wiatrowej Przykona, na tych samych gruntach, na których budowana będzie farma Mitra. Drugi projekt to powstająca farma Wielbark w województwie warmińsko-mazurskim o łącznej mocy 62 MW. W ramach farmy Gryf uruchomiono już 12 MW mocy, pozostałe uruchomione zostaną w pierwszym półroczu tego roku, po zmodernizowaniu stacji GPZ Wielbark.

Grupa PKN Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

