Tanne, spółka zależna Fabryk Mebli „Forte”, otrzymała z Ministerstwa Rozwoju i Technologii pismo o rozwiązaniu umowy o udzielenie pomocy publicznej. Zgodnie z warunkami umowy, Tanne zobowiązana jest do zwrotu całej uzyskanej pomocy wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych: razem 62,08 mln zł, podało Forte.

„Na dzień 7 marca 2022 r. łączna kwota udzielonej dotacji wraz odsetkami, którą zobowiązana jest zwrócić Tanne sp. z o. o. wynosi 62 082 025 zł, na którą składa się kwota 46 059 360,00 zł otrzymanej dotacji oraz 16 022 665 zł stanowią odsetki. Zwrot ww. kwoty planowany jest przez Tanne sp. z o. o. w dniu 7 marca br.” – czytamy w komunikacie.

We wstępnych wynikach za IV kwartał 2021 roku ujęto w całości odpis/rezerwę w wysokości 8 mln zł z tytułu zwrotu dotacji otrzymanej przez Tanne. Kwota ta jest częścią wartości dotacji, która w roku 2021 oraz w latach ubiegłych została ujęta w pozostałych przychodach operacyjnych spółki zależnej – w proporcji do amortyzacji środków trwałych objętych dotacją. Ponadto Tanne utworzyła w ciężar kosztów finansowych roku 2021 rezerwę na odsetki naliczone do 31.12.2021 na kwotę 15,3 mln zł. Odsetki należne za okres o 01.01.2022 do dnia zwrotu dotacji w kwocie 0,7 mln zł obciążą wynik działalności finansowej roku 2022. Wartość zwróconej dotacji w wysokości 38 mln zł pozostanie bez wpływu na wynik finansowy Tanne, pomniejszy zaś pasywa bilansu za rok 2022, podano także.

W lutym Forte podało, że po tym jak Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) nie uwzględniło wniosku jego spółki zależnej Tanne o niewyciąganie konsekwencji wobec braku możliwości wywiązania się z umowy dotacji, zdecydowało o zawiązaniu rezerwy w ciężar kosztów 2021 r. na ewentualny zwrot dotacji wraz z odsetkami.

W przypadku gdyby Tanne musiała zwrócić otrzymaną dotację, jej część uwzględniona w wynikach za lata 2017-2021 będzie miała wpływ na korektę wyniku grupy kapitałowej Forte w łącznej kwocie 8,5 mln zł, podano wtedy.

Tanne w ramach umowy zobowiązała się do zakończenia inwestycji do 31 grudnia 2023 r., utworzenia najpóźniej do dnia 31 grudnia 2023 r. 910 nowych miejsc pracy (w tym 61 dla osób z wyższym wykształceniem) oraz poniesienia do końca grudnia 2023 r. kosztów inwestycji w wysokości co najmniej 589,6 mln zł. Do lutego spełniony został warunek poniesienia kosztów inwestycji, jednak nie udało się osiągnąć wymaganego poziomu zatrudnienia. Niewywiązanie się z warunku zatrudnienia wynika z faktu, iż Tanne zrealizowała przewidziany w ramach umowy zakład produkcji płyt drewnopochodnych bez budowy fabryki mebli. Tanne uzasadniała swój wniosek siłą wyższą, tj. wybuchem pandemii COVID 19 i jej wpływem na wzrost cen surowców oraz spadkiem popytu na rynku i wzrostem niepewności co do popytu w najbliższej przyszłości, które nie pozwalają podjąć racjonalnej decyzji o inwestycji w dodatkowe moce produkcyjne, wyjaśniała spółka.

Fabryki Mebli Forte to producent mebli, notowany na GPW od 1996 r. W 2020 r. spółka miała 1,16 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews