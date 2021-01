Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała z chińską Stecol Corporation umowę na zaprojektowanie i budowę trzeciego, a zarazem ostatniego odcinka autostrady A2 pomiędzy Mińskiem Mazowieckim a Siedlcami. Chodzi o 13-kilometrowy fragment pomiędzy węzłami Groszki i Gręzów. Umowa ma wartość 530,8 mln zł, podała Dyrekcja.

„Wykonawcą inwestycji jest firma STECOL Corporation. Umowa o wartości ok. 530,8 mln zł zostanie zrealizowana w ciągu 36 miesięcy od daty jej zawarcia. Przy czym najpóźniej 10 miesięcy po zawarciu umowy wykonawca ma złożyć wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Po jej uzyskaniu do czasu realizacji nie wlicza się przerw zimowych od 15 grudnia do 15 marca. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest latem 2024 r.” – czytamy w komunikacie.

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa po nowym śladzie ok. 13 km autostrady A2 o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu. Powstaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego, podano także.

GDDKiA przypomina, że w sierpniu 2020 r. oddała do ruchu ponad 15 km A2 pomiędzy węzłem Lubelska a obwodnicą Mińska Mazowieckiego. Wiosną tego roku podpisane zostały umowy na dwa kolejne odcinki autostrady pomiędzy węzłami: Kałuszyn i Groszki oraz Gręzów i Siedlce Zachód. Przewidywany termin ukończenia prac to jesień 2023 r.

Na kolejny fragment od Siedlec do Białej Podlaskiej toczą się cztery postępowania przetargowe. 23 grudnia 2020 r. otwarto oferty na odcinek węzeł Siedlce Zachód – rejon m. Malinowiec. W bieżącym miesiącu poznaliśmy oferty na kolejne trzy zadania: 5 stycznia na węzeł Łukowisko – rejon miejscowości Swory, 19 stycznia na Swory – w. Biała Podlaska i 22 stycznia Malinowiec – Łukowisko.

W przypadku ostatniego 32-kilometrowego odcinka autostrady A2 od Białej Podlaskiej do granicy z Białorusią 30 grudnia 2020 r. Dyrekcja ogłosiła przetarg na wybór projektanta, który opracuje projekt budowlany i uzyska niezbędne decyzje umożliwiające realizacje robót w terenie. Kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji.

Źródło: ISBnews