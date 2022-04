Tauron Zielona Energia – spółka zależna Taurona Polskiej Energii – planuje ukończyć budowę Farmy Wiatrowej Piotrków jesienią 2022 r., podała spółka.

Prace na terenie przyszłej elektrowni wiatrowej rozpoczęły się na początku 2021 roku, ich zakończenie planowane jest na jesień 2022 roku. Na terenie budowy posadowiona została już pierwsza turbina. Na miejsce przewożone są także komponenty 14 kolejnych, podano w komunikacie.

Na elektrownię zlokalizowaną na terenach gmin Wolbórz i Moszczenica w powiecie piotrkowskim składa się 15 turbin wiatrowych, każda o mocy 2 MW. Farma wyprodukuje 90 GWh energii elektrycznej rocznie, co zaspokoi 35 tys. gospodarstw domowych. Jest to pierwsza inwestycja wiatrowa Tauron budowana przez grupę we własnym zakresie. Realizacją zajmuje się Tauron Zielona Energia, spółka powołana do budowy i rozwoju projektów OZE w koncernie.

„Możemy powiedzieć, że kolejny istotny krok budowy farmy wiatrowej w Piotrkowie został rzeczywiście zrealizowany. Powstała pierwsza turbina wiatrowa, takich turbin będzie zbudowanych jeszcze 14. Przy budowie farmy zaangażowany jest zespół projektowy w naszej spółce, a także ekipa ponad 100 osób na placu budowy” – powiedział prezes Taurona Zielonej Energii Wojciech Więcławek, cytowany w komunikacie.

„Farma Piotrków jest realizacją zobowiązań Taurona, dotyczących rozbudowy zeroemisyjnych mocy wytwórczych, a równocześnie pierwszym projektem, który tworzymy od zera. W ramach strategii Zielonego Zwrotu Taurona, konsekwentnie rozwijamy nasz portfel aktywów OZE. Przekazujemy do eksploatacji przemysłowe instalacje fotowoltaiczne, inwestujemy w farmy wiatrowe, a każdego roku przyłączamy do sieci elektroenergetycznej tysiące nowych prosumentów” – skomentował wiceprezes Taurona Patryk Demski.

W grudniu 2020 r. Tauron pozyskał projekt farmy wiatrowej Piotrków poprzez nabycie spółki WIND T1, która rozwijała inwestycję o mocy 30 MW.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

Źródło: ISBnews