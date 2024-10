Amazon Web Services (AWS) wprowadził w Amazon Transcribe transkrypcję mowy na tekst w czasie rzeczywistym w języku polskim, podała spółka.

„Amazon Transcribe to w pełni zarządzane narzędzie wykorzystujące zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego do szybkiego i precyzyjnego przekształcania dźwięku na tekst. Wraz z dzisiejszą aktualizacją, usługa obsługuje strumieniową transkrypcję w ponad 100 językach, oraz 30 nowych” – czytamy w komunikacie.

„Cieszymy się, że możemy zaoferować polskim deweloperom i klientom tak zaawansowane rozwiązanie do konwersji mowy na tekst w czasie rzeczywistym. Amazon Transcribe pozwala firmom z branży medialnej, handlu detalicznego, obsługi klienta i wielu innych łatwo wdrażać funkcję rozpoznawania polskiej mowy na tekst na żywo, otwierając dostęp do cennych danych i ulepszając doświadczenia użytkowników” – powiedział head of solutions architecture w AWS Tomasz Stachlewski, cytowany w komunikacie.

Dodanie polskiego zwiększa wielojęzyczne możliwości Amazon Transcribe, opartego na zaawansowanych modelach uczenia maszynowego przeszkolonych na milionach godzin nagrań uwzględniających różne akcenty i środowiska, podkreślono także.

Źródło: ISBnews