Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 6-10 lutego.

RYNEK BANKOWY

BLIK: Polski Standard Płatności (PSP) odnotował wzrost liczby transakcji BLIK-iem we wszystkich kanałach – łącznie do 1 24 mld w 2022 roku, to oznacza wzrost o 62% r/r. Na koniec roku z systemu płatności mobilnych aktywnie korzystało 12,9 mln osób (wobec 10,1 mln rok wcześniej).

Karty: Wartość transakcji dokonanych kartami wyniosła 287,8 mld zł w III kw. 2022 r., co oznacza wzrost o 3,7% kw/kw, podał Narodowy Bank Polski (NBP).

Akcja kredytowa: Wartość kredytów dla gospodarstw domowych w sektorze bankowym spadnie w tym roku o 2,1% r/r i wzrośnie o 1,5% w 2024 r. (po spadku o 3,8% w ub.r.), prognozuje mBank. Według banku, wartość depozytów dla gospodarstw domowych zwiększy się w tym czasie odpowiednio o 4,5% r/r i 8,9% (po wzroście o 3,3% r/r w ub.r.).

Kredyty mieszkaniowe: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zdecydowała, że minimalny poziom bufora przy ocenianiu zdolności kredytowej przy kredytach hipotecznych o tymczasowo stałej stopie powinien wynosić 2,5 pkt proc., podała Komisja. Dla kredytów o zmiennej stopie bufor powinien być „adekwatnie wyższy”.

Elixir: Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) przetworzyła w systemie Elixir 180 mln transakcji o łącznej wartości 663,22 mld zł w styczniu 2023 r., co oznaczało wzrost odpowiednio o 8% i 17% r/r, podała izba.

Konto mieszkaniowe: Do oszczędzania na koncie mieszkaniowym przystąpi średnio 69 tys. osób rocznie, łącznie – 656 tys. osób do 2032 r.; w tym okresie powinno zostać zrealizowanych łącznie 283 tys. premii mieszkaniowych na kwotę 2,546 mln zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe.

Perspektywy kredytów: Banki zapowiadają na I kw. br. utrzymanie kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych i dla dużych przedsiębiorstw oraz zaostrzanie w przypadku kredytów konsumpcyjnych i dla MSP oraz oczekują spadku popytu w przypadku długoterminowych kredytów dla przedsiębiorstw i kredytów konsumpcyjnych oraz brak zmian odnośnie do kredytów mieszkaniowych, wynika z ankiety Narodowego Banku Polskiego (NBP).

Kredyty mieszkaniowe: Ponad 14% czynnego obecnie portfela hipotek frankowych zostało objętych ugodami z bankami, wynika z szacunków Business Insider Polska. Banki ostatnio częściej oferują porozumienia, ale także klienci wykazują większą skłonność do negocjacji, podkreśla portal. Jednocześnie w sądach na koniec 2022 r. mogło toczyć się około 110 tys. spraw, co stanowi prawie 31% czynnych umów tego typu.

Kredyty 2%: Rząd szacuje, że zostanie udzielonych 155 tys. kredytów ze stałym oprocentowaniem na poziomie 2% do roku 2027r. na łączną kwotę 52,8 mld zł. Kwota dopłat do rat ma wynieść łącznie 11 303 mln zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Projekt trafił właśnie do konsultacji uzgodnień, które mają potrwać do końca tygodnia.

Obrót bezgotówkowy: Fundacja Polska Bezgotówkowa kończy rok 2022 rekordowym wzrostem aktywności terminali w ramach Programu. W porównaniu do 2021 r. obrót transakcji bezgotówkowych był o prawie 40% wyższy i wyniósł 30,1 mld zł. Fundacja odnotowała również wzrost w liczbie zrealizowanych transakcji, których w 2022 r. było 461,7 mln – o 28% więcej niż rok wcześniej. Z kolei obszarem z największą dynamiką aktywności terminali był sektor publiczny – wartości transakcji wzrosła o prawie 63% w porównaniu do 2021 r.

RYNEK KAPITAŁOWY

IPO: Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowano 16 pierwotnych ofert publicznych (IPO) w ub.r. – wszystkie na NewConnect. Łączna wartość przeprowadzonych ofert na GPW w ubiegłym roku (łącznie na rynku regulowanym oraz NewConnect) wyniosła 79,1 mln zł, co oznacza spadek o 99,2% r/r, wynika z raportu „IPO Watch Europe” przygotowanego przez firmę doradczą PwC.

Crowdfunding: Użytkownicy dobroczynnych i patronackich zbiórek internetowych wpłacili 3,5 mld zł od 2008 r., wynika z danych Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

INNE USŁUGI FINANSOWE

Leasing: Łączna wartość aktywów finansowanych przez firmy leasingowe na koniec roku 2023 może wynieść nawet 95,14 mld zł, co oznaczałoby wzrost o 8,7% r/r we wszystkich grupach aktywów, wynika z prognoz Związku Polskiego Leasingu (ZPL).

Zaległości: Długi Polaków wobec wymiaru sprawiedliwości wyniosły blisko 750 mln zł na koniec 2022 r., wynika z danych BIG InfoMonitor. Najczęściej dłużnicy – jest ich obecnie ok. 162 tys. – nie regulują grzywien i kosztów sądowych.

ROZWÓJ BIZNESÓW

VIG: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na wydłużenie do 30 czerwca br. terminu pośredniego przejęcia Aegon TunŻ przez Vienna Insurance Group i Wiener, podała komisja.

ING: Rada nadzorcza ING Banku Hipotecznego powołała Romana Telepko z dniem 9 lutego br. na stanowisko wiceprezesa zarządu na okres do upływu aktualnej wspólnej kadencji, podał bank.

mBank: Zakłada osiągnięcie zysku w tym roku, zapowiedział prezes Cezary Stypułkowski. W 2022 roku strata grupy mBanku wyniosła wstępnie 702,7 mln zł.

mBank: Spodziewa się, że liczba ugód zawieranych z frankowiczami będzie wyższa niż liczba nowych pozwów, stwierdził wiceprezes Marek Lusztyn.

mBank: Spodziewa się, że koszty ryzyka mogą wzrosnąć do 90-100 pb w tym roku, poinformował wiceprezes banku Marek Lusztyn. W 2022 r. koszty ryzyka wyniosły 68 pb.

mBank: Zaoferuje pierwsze produkty oparte o stawkę WIRON w „dalszej części roku”, zapowiedział wiceprezes Marek Lusztyn.

mBank: Planuje jedną-dwie emisje benchmarkowe związane z wymogami MREL w tym roku, poinformował wiceprezes banku Marek Lusztyn.

mBank: Środowisko operacyjne dla banków pozostaje niekorzystne i mało przewidywalne, ocenił mBank po wstępnych wynikach IV kw. 2022 r. Krótkoterminowa perspektywa dla banku w zakresie wyniku odsetkowego i marży jest „lekko negatywna” (w porównaniu do poziomu skorygowanego o wpływ „wakacji kredytowych”), podał bank.

mBank: Zawarł łącznie 1 886 ugód w kwestii kredytów indeksowanych do CHF na dzień 31 grudnia 2022 r. (wobec 33 ugód na dzień 31 grudnia 2021 r.), podał bank.

mBank: Odnotował 834,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2022 r. wobec 1 631,12 mln zł straty rok wcześniej, podał bank, prezentując wybrane, niezaudytowane dane finansowe.

BOŚ: Rada nadzorcza Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) powołała Emila Ślązaka na stanowisko wiceprezesa i powierzyła mu kierowanie pracami zarządu, podał bank.

Bank Handlowy: Nie zamierza zrezygnować z udzielania kredytów hipotecznych o zmiennej stopie, poinformowała prezes Elżbieta Czetwertyńska. Bank chce w tym roku przygotować ofertę produktów opartych na wskaźniku WIRON.

Bank Handlowy: Wynik odsetkowy Banku Handlowego może być w 2023 roku nieco wyższy niż w ubiegłym roku, oceniła wiceprezes banku Natalia Bożek.

Bank Handlowy: Nie planuje w tym roku emisji długu w związku z wymogami MREL, poinformowała wiceprezes banku Natalia Bożek.

Bank Handlowy: Ustabilizował koszty ryzyka i nie spodziewa się ich znaczącego wzrostu w 2023 r, oceniła wiceprezes banku Natalia Bożek.

PKO BP: Wprowadził do oferty kredyt dla rolników w wysokości do 300 tys. zł bez zabezpieczeń oraz konto bez żadnych opłat, poinformował ISBnews wiceprezes kierujący pracami zarządu Paweł Gruza.

Bank Handlowy: Odnotował 479 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2022 r., co oznacza ponad 3-krotny wzrost r/r, podał bank, prezentując wstępne wyniki.

Alior Bank: Marża odsetkowa Alior Banku utrzyma się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w III kw., czyli 5,8%, w perspektywie obowiązywania strategii, czyli do końca 2024 r., zapowiedział wiceprezes Radomir Gibała.

Alior Bank: Będzie nadal automatyzował procesy kredytowe i chce, by 50% decyzji kredytowych w obszarze korporacyjnym i 30% w obszarze hipotecznym zapadało bez decyzji człowieka, zapowiedział wiceprezes Alior Banku Tomasz Miklas.

Alior Bank: W związku z pogorszeniem sytuacji makroekonomicznej koszty ryzyka mogą w 2023 roku wzrosnąć, ale nie przekroczą 200 pb, natomiast na koniec 2024 r. wyniosą poniżej 160 pb, zapowiedział wiceprezes Alior Banku Tomasz Miklas.

Alior Bank: Będzie gotowy do wypłaty dywidendy w 2025 r., zaś zyski za 2022 i 2023 rok chce zaliczyć do kapitałów, zapowiedział wiceprezes Radomir Gibała.

Alior Bank: Przyjął strategię grupy kapitałowej na lata 2023-2024 pt. „Bank na co dzień, bank na przyszłość”, której kluczowe mierniki sukcesu to m.in. ROE powyżej 13%, C/I poniżej 45% oraz osiągnięcie zdolności do wypłaty dywidendy, podał bank.

Alior Bank: Deklaruje w strategii „Bank na co dzień, bank na przyszłość” na lata 2023-2024, że odpowie na współczesne wyzwania środowiskowe i klimatyczne, zarówno wspierając w transformacji swoich klientów, jak i redukując swój negatywny wpływ na środowisko, podał bank w prezentacji.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

VeloBank: Ailleron Outsourcing Services – spółka zależna Aillerona – podpisała z VeloBankiem umowę ramową na świadczenie usług informatycznych, podała spółka.

TFI PZU: Podpisało umowę na zarządzanie funduszem nieruchomości mieszkaniowych dla Vienna Life TU na Życie, podało towarzystwo.

Bank Pekao: Wprowadził do oferty 6-miesięczną Lokatę Inwestującą oprocentowaną w wysokości 9%, w której co miesiąc część środków z lokaty jest przekazywana na fundusz inwestycyjny, podał bank.

HB Reavis: Konsorcjum czterech banków przyznało firmie HB Reavis kredyt refinansujący realizację trzech wielofunkcyjnych budynków Varso Place w centrum Warszawy. Kwota kredytu wynosi 475 mln euro.

EBOR: Mabion podpisał z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) umowę na kredyt o wartości 15 mln USD przeznaczony m.in. na rozbudowę i modernizację zakładu w Konstantynowie Łódzkim, w celu wsparcia rozbudowy oferty usług komercyjnej produkcji kontraktowej (CDMO), aktualnie wykonywanych dla Novavax, podała spółka.

PZU: TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych objął ochroną ubezpieczeniową ratowników z Polskiej Grupy Górniczej, którzy pomagają ofiarom trzęsienia ziemi w Turcji. Grupa wysłała tam około 50 ratowników górniczych.

Mokka: Nawiązała współpracę z siecią salonów Briju. Klienci jubilera mogą skorzystać z płatności odroczonych Mokka i zapłacić za zakupy nawet za 30 dni bez dodatkowych kosztów. Usługi są dostępne w ponad 70 salonach Briju w całej Polsce.

Compensa: Rozszerzyła ofertę ubezpieczeń affinity o ochronę sprzętu kupowanego na platformach e-commerce i w sklepach stacjonarnych. Produkt opiera się na technologii Beesafe, będącego insurtechem Grupy VIG, specjalizującym się w tworzeniu online’owych rozwiązań do konfiguracji, sprzedaży i obsługi produktów ubezpieczeniowych. Polisa zawiera ochronę do 4 lat od wygaśnięcia gwarancji producenta i na wypadek kradzieży lub przypadkowego zniszczenia. Likwidacja szkód jest bezgotówkowa i odbywa się w modelu door-to-door. Dystrybucja produktu odbywa się w modelu B2B2C we współpracy z szeroko rozumianą branżą retail.

Comperia Ubezpieczenia: Wprowadziła dla klientów dostęp do finansowania zakupu ubezpieczenia i płatności BLIK za pośrednictwem Comfino. Kupujący sami mogą zdecydować, na jakie rozwiązanie się decydują i nie muszą tego robić od razu przy agencie.

Źródło: ISBnews