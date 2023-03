Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 27 lutego – 3 marca.

RYNEK BANKOWY

Akcja kredytowa: Wartość kredytów ogółem w sektorze bankowym zmniejszy się o 2% r/r w tym roku i zwiększy się o 1,7% r/r w roku przyszłym (po wzroście o 2,4% w ub.r.), prognozuje Bank Pekao. Według banku wartość kredytów hipotecznych w PLN zmniejszy się o 4%, by wzrosnąć o 2,2% w kolejnym roku.

Kredyty 2%: Rząd chce, by Sejm przyjął ustawę o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, zakładającą wprowadzenie kredytu mieszkaniowego na poziomie 2% oraz kont mieszkaniowych, w ciągu dwóch miesięcy, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Planowany termin wejścia regulacji w życie to 1 lipca br.

WIRON: Zgodnie z tzw. mapą drogowa opracowaną przez Narodową Grupę Roboczą (NGR; zajmuje się reformą wskaźników referencyjnych), wskaźniki WIBOR i WIBID przestaną być publikowane w 2025 r. Zgodnie z tym dokumentem zamiana WIBOR na WIRON w istniejących umowach ma nastąpić w 2024 r. Z informacji Business Insider Polska wynika, że prawdopodobnie konwersja w hipotekach zostałaby przeprowadzona na początku 2024 r. Nie będzie to wymagało podpisywania aneksów, nie powinno też prowadzić do zmniejszenia wysokości rat, podkreśla portal.

Składki na BFG: Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) ustaliła łączny poziom składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków w 2023 r. na 1,455 mld zł, składki na fundusz gwarancyjny banków nie zostaną pobrane, podał Fundusz.

Płatności odroczone: Sektor pożyczek buy now and pay later (BNPL) udzielił w grudniu 2022 r. finansowania o wartości 215,2 mln zł (-16% m/m i +140,6% r/r), wynika z danych Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego (FRRF) i CRIF.

Consumer finance: Barometr Rynku Consumer Finance wzrósł o 1,4 pkt kw/kw do 90,9 pkt w I kwartale br., wynika z badania sytuacji na rynku consumer finance Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) i Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH). Badanie wskazuje, że skłonność do zaciągania nowych zobowiązań jest w trendzie spadkowym.

Kredyty w CHF: Związek Banków Polskich (ZBP) opowiada się za przyjęciem ustawy, która uregulowałaby kwestie rozliczeń między bankami i kredytobiorcami w przypadku stwierdzenia nieważności umowy, poinformował prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewcz.

Pengab: Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł o 1,6 pkt m/m do 17 pkt w styczniu, wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses.

Kredyty mieszkaniowe: Banki udzieliły łącznie 18 932 nowych kredytów mieszkaniowych w IV kw. 2022 r., co oznacza spadek o 70,38% r/r, wynika z raportu AMRON-SARFiN. W ujęciu wartościowym wynik osiągnięty w IV kw. ub.r. spadł o 72,53% r/r do 6,169 mld zł.

Kredyty dla mikroprzedsiębiorców: Wartość portfela kredytów dla mikroprzedsiębiorców spadła o 1 mld zł do 73,2 mld zł na koniec 2022 r., wynika z danych Biura Informacji Kredytowej (BIK). Sprzedaż nowych kredytów spadła o 12,7% r/r w ujęciu ilościowym i o 12% r/r ujęciu wartościowym.

Kredyty dla mikroprzedsiębiorców: Wartość kredytów inwestycyjnych dla mikrofirm wyniesie 3,16 mld zł w tym roku wobec 2,88 mld zł rok wcześniej, wynika z szacunków analityków Biura Informacji Kredytowej (BIK).

Nadzór bankowy: Metody pomiaru skali ryzyka klimatycznego i ewentualne zwiększenie wymogów kapitałowych dla banków zaangażowanych w finansowanie sektora paliw kopalnych i wysokoemisyjnej działalności są przedmiotem prac toczących się w ramach Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB). Wydanie wytycznych w tym zakresie planowane jest na 2024 r, poinformował przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Jacek Jastrzębski.

RYNEK KAPITAŁOWY

Inwestycje w spółki zbrojeniowe: Bezprecedensowy wzrost wydatków militarnych zwiększy zyski koncernów zbrojeniowych, już teraz wyceny takich spółek są o 20-30% wyższe niż rynkowa średnia, uważa analityk eToro Paweł Majtkowski.

Obroty na GPW: Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła 18,8 mld zł w lutym br., tj. o 33,3% mniej r/r, podała giełda.

IKE, IKZE: Liczba indywidualnych kont emerytalnych (IKE) otwartych w 2022 r. wyniosła 101 401, zaś liczba indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) założonych w tym czasie sięgnęła 43 070, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Na koniec 2022 r. funkcjonowało 800 143 IKE oraz 475 502 IKZE.

PPK: Obowiązująca od dziś zasada automatycznego zapisu pracowników do programu pracowniczych planów kapitałowych (PPK) może sprawić, że liczba jego uczestników wzrośnie o ok. 500-800 tys. osób, szacuje wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Bartosz Marczuk. Jak zauważa Business Insider Polska, oznaczałoby to, że 90% pracowników dopisanych do PPK wypisze się z programu.

PE: Liczba przejęć zrealizowanych przez fundusze private equity w ub. roku w Europie Środkowo-Wschodniej spadła o ok. 30% z powodu pogarszającej się sytuacji makroekonomicznej i dużej niepewności geopolitycznej, wynika z badania Bain & Company.

Rynek FX: Bankowcy oczekują, że kurs euro wobec złotego wyniesie 4,74 na koniec lutego 2023 r., wynika z „Monitora Bankowego”, opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. Oczekiwania wobec kursu USD/PLN to 4,49 zł, a dla kursu CHF/PLN – 4,79 zł.

Crowdfunding: Wartość rynku crowdfundingu w Polsce zmniejszy się o ok. 10% r/r w 2023 r., do poniżej 1 mld zł, w porównaniu do 1,1 mld zł w ubiegłym, prognozuje zrzutka.pl, która w ubiegłym roku zebrała rekordowe 305,2 mln zł.

INNE USŁUGI FINANSOWE

Obsługa zobowiązań: Wartość Barometru Obsługi Zobowiązań (BOZ) wzrosła do 88,7 pkt w I kw. 2023 r. w porównaniu do 86,8 pkt w poprzednim kwartale, wynika z badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych i Szkoły Głównej Handlowej. Minimalny wzrost wskaźnika nie jest jednak powodem do optymizmu, oceniają autorzy.

Zaległości: Zaległości firm oferujących usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zielonych wzrosły do 475 mln zł, co oznacza wzrost o 113% r/r, wynika z danych BIG InfoMonitor.

ROZWÓJ BIZNESÓW

Bank Pekao: Zaoferuje kredyty hipoteczne oparte na stawce WIRON w II połowie roku; do tego czasu będzie oferował też kredyty oparte o WIBOR, zapowiedział prezes banku Leszek Skiba.

Bank Pekao: Chce wypłacić dywidendę za 2022 rok zgodnie z zapisanym w strategii dywidendowej przedziałem 50-75% osiągniętego zysku netto, zapowiedział wiceprezes banku Paweł Strączyński.

Bank Pekao: Spodziewa się, że w tym roku marża odsetkowa netto będzie spadać o kilkanaście punktów bazowych w ujęciu kwartalnym, poinformował wiceprezes banku Paweł Strączyński.

Bank Pekao: Zarząd wyraził zgodę na emisję obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych o łącznej wartości nominalnej do 500 mln zł, podał bank.

Bank Pekao: Planuje wyemitować obligacje wartości ok. 7 mld zł w najbliższych latach w celu spełnienia z nadwyżką wymogów MREL, zapowiedział wiceprezes Paweł Strączyński.

Jet Investment: Jedna z największych czeskich firm zarządzających funduszami private equity planuje znacząco zwiększyć inwestycje w Polsce, podała spółka. W najbliższych trzech latach przeznaczy na akwizycje ponad 100 mln euro, przejmując od trzech do ośmiu firm z sektora przemysłowego.

Quercus TFI: Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus TFI na 28 lutego 2023 r. wyniosła 3 121,2 mln zł, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 3 155,4 mln zł mln zł.

Bank Pekao: Odnotował 886 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2022 r. wobec 694 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Kredyt Inkaso: Odnotowało 0,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2022/2023 (październik-grudzień 2022) wobec 14,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

BNP Paribas BP: Planuje emisję obligacje MREL wartości 2-3 mld zł w tym roku, zapowiedział wiceprezes banku Jean-Charles Aranda.

PKO BP: Grupa PKO Leasing została wybrana głównym partnerem finansowym firmy Inchcape JLR Poland – spółki joint venture należącej do grupy Inchcape – jednej z największych grup dealerskich na świecie, podała spółka.

BNP Paribas BP: Zawarł 1 362 ugody z kredytobiorcami we frankach do 24 lutego 2023 r., podał bank. Liczba zawartych ugód wzrosła o 46,3% kw/kw.

BNP Paribas BP: Zarząd zarekomendował przeznaczenie całego zysku netto banku za rok obrotowy 2022 w kwocie 370,89 mln zł na kapitał rezerwowy, podał bank.

BNP Paribas BP: Odnotował 252,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2022 r. wobec 273,5 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie.

BNP Paribas: BNP Paribas Corporate and Institutional Banking (CIB) otwiera w Warszawie IT Hub o nazwie B-INFINIT, podano w komunikacie. Do 2025 r. znajdzie w nim zatrudnienie ok. 250 specjalistów IT.

Alior Bank: Odnotował 360,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2022 r. wobec 99,6 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Eurohold: Odnotował 34,9 mln euro zysku netto w 2022 r., co oznacza wzrost o 8,8% r/r, przy przychodach w wysokości 3,2 mld euro (wzrost o 77% r/r), podała spółka. Zysk EBITDA zwiększył się o ok. 52% do ok. 146 mln euro.

Alior Bank: Planuje emisję długu, aby spełnić wymogi MREL, w wysokości 1 mld zł, zapowiedział wiceprezes banku Tomasz Miklas.

Alior Bank: Spodziewa się ożywienia na rynku kredytów hipotecznych w II poł. roku, m.in. za sprawą spodziewanego wejścia w życie ustawy o kredycie 2%, poinformował prezes banku Grzegorz Olszewski.

Alior Bank: Spodziewa się, że koszty ryzyka mogą wzrosnąć do 1,9% w 2023 r. wobec 1,51% w 2022 r., zapowiedział wiceprezes banku Tomasz Miklas.

Alior Bank: Zaoferuje produkty w oparciu o nową stawkę referencyjną WIRON w II połowie roku, zapowiedział prezes Grzegorz Olszewski.

UNIQA: Piotr Lipa powołany na członka zarządu. Nowy członek zarządu odpowiada za kulturę organizacyjną, HR, markę i komunikację oraz obszar prawny i compliance.

Erbeo: Do fintechu dostarczającego przedsiębiorcom kapitał niezbędny do ich rozwoju dołącza Piotr Więcek, doświadczony menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży finansowej. Obejmie stanowisko business development & underwriting manager.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

PGE: Polska Grupa Energetyczna (PGE) zawarła umowę kredytu odnawialnego do kwoty 2,33 mld zł z konsorcjum składającym się z następujących banków: PKO BP, Bank Polska Kasa Opieki, Bank of China (Europe), Industrial and Commercial Bank of China (Europe), Alior Bank i Santander Bank Polska, podała spółka.

mPay: Podpisał umowę o współpracy przy wydawania kart debetowych dla użytkowników aplikacji mPay, podała spółka. Strony umowy chcą, by usługa została uruchomiona produkcyjnie nie później niż 23 czerwca 2023 roku.

PKO BP: Bank i Accelpoint wybrały 15 startupów z obszaru greentech do kolejnego etapu programu akceleracyjnego „Poland ClimAccelerator”, podał bank.

Santander BP: Gwarantowany Kredyt Mieszkaniowy zmienia się w Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy (RKM). Główne zmiany to wyższe limity cen nieruchomości finansowanych kredytem, a także możliwość skorzystania ze spłaty rodzinnej przez osoby, które mają wkład własny.

Credit Agricole: Stworzony i wykorzystywany przez Credit Agricole robot z elementami sztucznej inteligencji, otrzymał tytuł najlepszego wdrożenia w konkursie Best in RPA 2023. Robot wspiera proces obsługi reklamacji i wniosków oraz inne procesy posprzedażowe w banku. Robot wspiera pracowników banku przy analizowaniu pism, ich strukturyzowaniu oraz identyfikowaniu kluczowych danych. Dodatkowo klasyfikuje sprawy według tematyki i przyśpiesza w ten sposób kierowanie spraw do właściwych zespołów, które je analizują. Robot przygotowuje również propozycje treści odpowiedzi dla klientów.

ING: Bank proponuje produkty emerytalne IKE i IKZE w promocji „Zainwestuj w swoją przyszłość”, z premią w wysokości: 150 zł, przy założeniu jednego z produktów emerytalnych; 300 zł, przy założeniu IKE oraz wybranego IKZE. Po spełnieniu warunków promocji określonych w regulaminie bank wypłaci premię w wysokości 150 lub 300 zł na Otwarte Konto Oszczędnościowe klienta.

