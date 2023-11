Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 6-10 listopada.

RYNEK BANKOWY

Karty płatnicze: Wartość transakcji dokonanych kartami wzrosła o 12,7% kw/kw do 302,2 mld zł w II kw. 2023 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP). Liczba transakcji wzrosła w tym czasie o 13,2% kw/kw do 2,5 mld.

Elixir: Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) przetworzyła w systemie Elixir 193,85 mln transakcji o łącznej wartości 755,28 mld zł w październiku 2023 r., co oznaczało wzrost liczby transakcji o 3,5% i wzrost wartości o 10% r/r, podała Izba.

Akcja kredytowa: Bank Pekao spodziewa się spadku akcji kredytowej w sektorze 1,2% w 2023 r. i wzrostu o 1,8% r/r w 2024 r., podał bank. Kredyty hipoteczne mają spaść o 3,2% w br. i wzrosnąć o 2,2% w roku przyszłym.

Kredyty mieszkaniowe: Banki i SKOK-i przesłały do Biura Informacji Kredytowej (BIK) w październiku zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 254% niż rok wcześniej, podało Biuro. Liczba wniosków wzrosła o 197% r/r do 41,35 tys., natomiast w ujęciu miesięcznym – wzrosła o 13%.

Fintechy: Polskie banki kupują rozwiązania od fintechów rzadziej niż banki na bardziej rozwiniętych rynkach, na taki zakup decyduje się 25% krajowych banków, wynika z analizy sporządzonej przez Akademię Leona Koźmińskiego, Uniwersytetu w Oxfordzie, oraz Uniwersytetu College London.

Kredyty korporacyjne: Na rynku kredytów korporacyjnych wciąż dominują kredyty złotowe, ale dynamika wzrostu zaciągania kredytów walutowych rośnie znacznie szybciej, wynika z raportu „Bankowość biznesowa w Polsce. Rola gospodarcza, trendy rynkowe i perspektywy rozwojowe” przygotowanego przez Bank Pekao.

Kredyty CHF: Środowisko wysokich stóp procentowych sprzyja szybszemu rozwiązaniu problemu kredytów frankowych, oceniają analitycy Banku pekao w w raporcie „Bankowość biznesowa w Polsce. Rola gospodarcza, trendy rynkowe i perspektywy rozwojowe”.

Finansowanie gospodarki: Przy spełnieniu pewnych warunków, polski sektor bankowy mógłby zwiększyć możliwości finansowania gospodarki o dodatkowe 150-160 mld zł rocznie, wynika z raportu „Bankowość biznesowa w Polsce. Rola gospodarcza, trendy rynkowe i perspektywy rozwojowe” przygotowanego przez Bank Pekao.

Kredyty mieszkaniowe: Wartość kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych wyniosła 442,92 mld zł we wrześniu 2023 r., co oznacza wzrost o 0,4% m/m i spadek o 8,2% w skali roku, wynika z danych Narodowego Banku Polskiego (NBP).

Wyniki finansowe: Zysk netto sektora bankowego wyniósł mld zł 20,99 mld zł w okresie styczeń-wrzesień 2023 r. i zwiększył się o 283,9% r/r, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). Po sierpniu br. zysk netto sektora wynosił 18,53 mld zł.

Wakacje kredytowe: Wakacje kredytowe powinny być skierowane do tych kredytobiorców, którzy faktycznie mają problem ze spłatą kredytu, uważa doradca Donalda Tuska i przyszły poseł Platformy Obywatelskiej (PO) Andrzej Domański. Podkreślił, że koalicjanci nie uzgodnili jeszcze stanowiska w tej sprawie.

Konto Mieszkaniowe: Dotychczas w ramach programu rządowego założono ponad 4,1 tys. kont mieszkaniowych, wynika z danych przedstawionych przez wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP) Agnieszkę Wachnicką.

Bezpieczny kredyt 2%: Liczba umów zawartych w ramach rządowego programu „Bezpieczny kredyt” z oprocentowaniem 2% wzrosła do ponad 30,4 tys., podała wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP) Agnieszka Wachnicka. Dotychczas złożono ponad 63,8 tys. wniosków.

Akcja kredytowa: Banki oczekują w IV kwartale br. wzrostu popytu na kredyt ze strony dużych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, a spadku ze strony sektora MŚP, przy utrzymaniu dotychczasowych kryteriów udzielania kredytów dla przedsiębiorstw i zaostrzeniu wobec gospodarstw domowych, wynika z ankiety Narodowego Banku Polskiego (NBP).

RYNEK UBEZPIECZENIOWY:

DORA: PwC Polska został partnerem Polskiej Izby Ubezpieczeń w budowie standardu rynkowego dla firm ubezpieczeniowych w zakresie dostosowania do rozporządzenia w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej (DORA), podał PwC.

Ubezpieczenia rolne: Projekt rozporządzenia w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2024 r. zakładający maksymalny poziom dopłat określony w ustawie z dnia o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, tj. 65%, trafił do konsultacji. Na ten cel zaplanowana została kwota 920,5 mln zł.

RYNEK KAPITAŁOWY

OFE: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 19,01 mln zł w gotówce, podał ZUS.

Giełda: Październik był miesiącem dominacji polskich akcji, a indeks największych spółek WIG20 odnotował najlepszy wynik wśród 92 głównych indeksów na świecie, grupowanych przez Bloomberga. Według Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI), „zdecydowanie” nie nadszedł jeszcze koniec dobrej koniunktury, a relatywna siła polskiej giełdy będzie widoczna w kolejnych kwartałach.

Aktywa OFE: Wartość aktywów netto otwartych funduszy emerytalnych (OFE) wzrosła o 7,5% do niemal 192 mld zł na koniec października 2023 r., podały Analizy.pl i Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych (IGTE). Średnia stopa zwrotu OFE wyniosła w ub. miesiącu 7,7%.

Firmy rodzinne: Na głównym rynku GPW notowanych było 166 spółek rodzinnych objętych analizą na koniec lipca br. To 40% wszystkich spółek, wynika z raportu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i Grant Thornton.

OFE: W 2022 roku trzy największe OFE brały udział średnio w 73% walnych zgromadzeń spółek pozostających w ich portfelach. Fundusze emerytalne zgłosiły na walnych zgromadzeniach łącznie 9 propozycji uchwał, które koncentrowały się na zwiększeniu poziomu dywidendy, programach motywacyjnych i polityce wynagrodzeń. Ponadto fundusze zgłosiły 53 kandydatów do rad nadzorczych, podała Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych (IGTE).

INNE USŁUGI FINANSOWE

Crowdfunding: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) do 9 listopada br. udzieliła zezwolenia jednej platformie crowdfundingu pożyczkowego i dwóm platformom crowdfundingu inwestycyjnego, podała Komisja. Do 10 listopada br. obowiązuje okres przejściowy, w którym dopuszczalna jest działalność platform bez zezwolenia, ograniczona wyłącznie do prowadzenia działalności promocyjnej, związanej z ofertami publicznymi, w rozumieniu ustawy o ofercie, czy ofertami pożyczkowymi, przypomniano. Po tym terminie prowadzenie działalności crowdfundingu inwestycyjnego lub pożyczkowego przez podmioty, które mają siedzibę w Polsce, będzie możliwe jedynie na podstawie zezwolenia KNF.

Zakupy online: Szybkie przelewy i BLIK są najpopularniejszymi sposobami płatności za zakupy online w Polsce, używanym przez 6 na 10 kupujących online, wynika z badania przeprowadzonego przez PMR w sierpniu 2023 r. na potrzeby raportu „Handel internetowy w Polsce 2023”.

Zaległości: Liczba zadłużonych rolników zmalała w ciągu ostatniego roku o blisko 4% do 3734, ale łączne zadłużenie wzrosło o 6% i obecnie wynosi 272,7 mln zł, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD).

Zaległości: Odsetek firm planujących wzrost zadłużenia w IV kw. 2023 r. zmniejszył się do 20,8% z 22,6% kwartał wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). W III kw. udział firm deklarujących brak problemów z obsługą zadłużenia kredytowego wzrósł do 94,1% z 93,4% w II kw., podano także.

Płatności bezgotówkowe: Respondentom najbardziej brakuje możliwości płacenia kartą lub telefonem na pobliskich bazarkach (46%), wynika z badania Maison & Partners dla Fundacji Polska Bezgotówkowa. Jako punkty, gdzie nie można zapłacić bezgotówkowo respondenci wskazują także na usługi krawieckie (30%), usługi szewskie (28%), kościół (28%) oraz warsztaty samochodowe (26%).

Zaufanie w biznesie: 22% firm przyznaje, że z góry zakłada, że po drugiej stronie ma uczciwego partnera, wynika z badania „Zaufanie w biznesie” przeprowadzonego na zlecenie Rzetelnej Firmy pod patronatem Krajowego Rejestru Długów. Niemal połowa respondentów pozytywne przeświadczenie opiera na staranności, z jaką dobiera kontrahentów i współpracy ze stałymi partnerami, a 1/3 zawsze weryfikuje klientów.

ROZWÓJ BIZNESÓW

PragmaGO: Zaoferuje 3-letnie, niezabezpieczone obligacje serii C1 wartości do 20 mln zł, podała spółka. Przyjmowanie zapisów odbędzie się w terminie od 13 do 24 listopada br.

PragmaGO: Zdecydowało o emisji 200 tys. obligacji serii C1 o wartości nominalnej 100 zł każda i łącznej wartości nominalnej 20 mln zł, podała spółka. Cena emisyjna obligacji jest równa wartości nominalnej. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, termin wykupu papierów to 27 listopada 2026 r.

GPW: Zakłada, że wydatki inwestycyjne w IV kw. 2023 r. wyniosą ok. 25 mln zł, przewiduje członek zarządu Adam Młodkowski.

GPW: Grupa kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zmniejszy zatrudnienie o minimum 10% w perspektywie 5 lat, zapowiedział członek zarządu Adam Młodkowski.

Bank Handlowy: Citi wznowiło proces sprzedaży segmentu detalicznego w Polsce, poinformowała prezes Banku Handlowego Elżbieta Czetwertyńska.

Bank Handlowy: Spodziewa się niewielkiego wzrostu kosztów ryzyka w przyszłym roku, nie będzie to jednak związane z pogorszeniem jakości portfela, ocenia wiceprezes Natalia Bożek.

Bank Handlowy: Odnotował 591,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2023 r. wobec 283,85 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

GPW: Odnotowała 39,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 31,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

BNP Paribas BP: uatrakcyjnia program ugód z posiadaczami kredytów we frankach, poinformował prezes banku Przemek Gdański.

BNP Paribas BP: spodziewa się wzrostu kosztów ryzyka, jednak jego poziom nie będzie odbiegał od średniej rynkowej, uważa wiceprezes Wojciech Kembłowski.

PKO Bank Polski: Szacuje, że wpływ przedłużenia wakacji kredytowych według projektu rządowego wyniesie ok. 1,3 mld zł, poinformował prezes Dariusz Szwed.

Kruk: Ocenia, że oczekiwane przez analityków przekroczenie w przyszłym roku przez Grupę 1 mld zł za „absolutnie realne”, wynika z wypowiedzi prezesa Piotra Krupy.

Kruk: Pracuje obecnie nad aktualizacją strategii, ale nie planuje zawrzeć w niej celów finansowych, chce przedstawić cele dotyczące m.in. rozwoju cyfrowego, HR-owego organizacji, geograficznego, finansowania, zadłużenia, poinformował prezes Piotr Krupa.

Kruk: Składa obecnie na jednym „dużym rynku europejskim” oferty na zakup portfela wierzytelności i nie wyklucza finalizacji zakupu jeszcze w tym roku, poinformował członek zarządu (CFO) Michał Zasępa. Celem jest wyrobienie sobie zdania na temat potencjału tego rynku dla Kruka, wyjaśnił.

BNP Paribas BP: Zawarł 3 174 ugody z kredytobiorcami we frankach do końca września br., podał bank. Bank przedstawił indywidualne propozycje ugody 12 548 klientom.

BNP Paribas BP: Odnotował 445,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 346,6 mln zł straty rok wcześniej, podał bank.

PKO Bank Polski: Przyjął 30 tys. wniosków w ramach programu „Bezpieczny kredyt 2%” i podpisał 6 tys. umów w ramach tego programu, podał bank.

PKO Banku Polski: Klienci w okresie od 10 sierpnia do 30 września 2023 roku założyli 1 363 Konta mieszkaniowe, na które wpłacili łącznie ponad 3 mln zł, podał bank. Konto przeznaczone jest dla osób od 13. do 45. roku życia, które nie posiadają prawa własności do nieruchomości. Maksymalny okres prowadzenia rachunku to 10 lat. Do 31 grudnia 2023 roku na Koncie obowiązuje promocyjne oprocentowanie – 5,35% w skali roku.

PKO Bank Polski: Przyjął wnioski o zawieszenie spłaty kredytu lub pożyczki hipotecznej od 297,5 tys. klientów do końca września br., a łączna liczba zawnioskowanych zawieszanych rat wyniosła 2,09 mln, podał bank.

PKO Bank Polski: Zawarł 34 253 ugody z kredytobiorcami frankowymi do końca września br., podał bank.

PKO Bank Polski: Odnotował 2 781 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 253 mln zł straty rok wcześniej, podał bank.

Kruk: Odnotował 228,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 188,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Skarbiec TFI: Wartość aktywów Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Skarbiec TFI) wyniosła 5 464,6 mln zł według stanu na dzień wyceny 31 października 2023 r., podało Towarzystwo. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 5 416,9 mln zł.

Bank Pekao: Zawarł ok. 200 ugód z posiadaczami kredytów frankowych w ramach oferowanego od początku października programu „Bezpieczna ugoda 2%”, oszacował wiceprezes Paweł Strączyński.

Bank Pekao: Szacuje, że koszty przedłużenia wakacji kredytowych mogą sięgnąć 0,8-1 mld zł, poinformował wiceprezes Paweł Strączyński.

Standard Chartered Bank AG: Otworzył spółkę w Warszawie, która stanowi kluczowy element szerszego programu, mającego na celu rozwój operacji banku w Europie, podał SCB. Oddział w Polsce ma zajmować się głównie wsparciem operacji finansowych, takich jak: sprawozdawczość regulacyjna, raportowanie finansowe, zarządzanie ryzykiem stron trzecich, zamówienia, ryzyko i kontrola na rynkach finansowych, kontrola produktu i wyceny, jak również szeregiem innych funkcji wspierających.

Bank Ochrony Środowiska: Liczy na utrzymanie wskaźnika koszty/dochody (C/I) na poziomie poniżej 50% na koniec 2023 r., poinformował członek rady nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji wiceprezesa kierującego pracami zarządu Paweł Trętowski.

Bank Ochrony Środowiska: Prowadzi intensywne prace nad nową strategią i chce ją zaprezentować na przełomie 2023/2024 r., poinformował członek rady nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji wiceprezesa kierującego pracami zarządu Paweł Trętowski.

Bank Pekao: Wyemituje 6 mld długu, by zbudować nadwyżki ponad wymogi MREL, podał bank.

XTB: Odnotowało 121,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 236,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Bank Ochrony Środowiska: Podpisał 540 ugód z posiadaczami walutowych kredytów hipotecznych do końca września 2023 r., podał bank.

Bank Ochrony Środowiska: Odnotował 22,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 32,03 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

Bank Pekao: Odnotował 1 715,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 543,58 mln zł straty rok wcześniej, podał bank.

Caspar AM: Suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych Caspar Asset Management wyniosła 1 377,4 mld zł na koniec października, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła 1 417,27 mln zł.

Bank Pekao: Posiada od 3 listopada tzw. jednolity paszport europejski, który pozwala na świadczenie usług bankowych transgranicznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, bez otwierania oddziału, podał bank. Pekao chce dzięki temu aktywniej wspierać klientów korporacyjnych działających poza granicami Polski i pozyskiwać nowych klientów w Europie.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

mPay: Podpisał z KUKE list intencyjny określający wstępne warunki współpracy, podała spółka. Strony postanowiły nawiązać współpracę w celu wdrożenia i realizacji usług w ramach produktu ubezpieczeniowego KUKE przy wykorzystaniu możliwości systemów mPay. Nowo powstałe produkty zostaną przygotowane specjalnie dla klientów mPay i będą im dedykowane w całkowicie zdalnym procesie sprzedaży włącznie z finalizacją umowy i opłaceniem składki z poziomu aplikacji. Spółki rozmawiają o produktach unikatowych na rynku i nierozpowszechnionych na rynku polskim.

OpenApp: Spółka z portfela JR Holding, wprowadza pierwszą w Europie superapp, która łączy płatności online, offline, biometryczne logowanie razem z portfelami społecznościowymi, poinformował założyciel i prezes OpenApp Witold Ferenc, jednocześnie twórca Frisco.pl.

Great Wind: Spółka pośrednio zależna Cyfrowego Polsatu – zawarła umowy kredytów łącznej wartości do 800 mln zł dotyczących budowy farmy wiatrowej w Człuchowie z konsorcjum polskich instytucji finansowych, w skład którego wchodzą Bank Gospodarstwa Krajowego, mBank oraz Santander Bank Polska jako kredytodawcy oraz PKO Bank Polska jako kredytodawca, agent i agent zabezpieczenia, podała spółka.

Anwim: Zdecydował o emisji nie więcej niż 65 000 obligacji na okaziciela serii C o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 65 mln zł, emitowanych w ramach ustanowionego programu emisji obligacji do maksymalnej łącznej wartości nominalnej 150 mln zł wyemitowanych i niewykupionych obligacji w każdym czasie obowiązywania programu, podała spółka. Obligacje będą zabezpieczone poręczeniem udzielonym przez spółkę Esppol Trade.

ING Bank Śląski: Dołączył do konsorcjum banków finansujących spółkę Tele-Fonika Kable, biorąc udział w transakcji refinansowania dotychczasowego zadłużenia spółki oraz finansowania nakładów inwestycyjnych na łączną kwotę 1,95 mld zł, z udziałem ING Banku Śląskiego w wysokości 265 mln zł, podał bank.

BNP Paribas: Grupa uruchamia w Polsce platformę mamGO, za pośrednictwem której klienci mogą znaleźć auto – nowe lub używane oraz skorzystać z kredytu w Banku BNP Paribas, leasingu w BNP Paribas Leasing Solutions lub oferty wynajmu od Arval Polska, podał bank.

BOŚ: Bank Ochrony Środowiska oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze rozszerzyły współpracę dotyczącą finansowania inwestycji proekologicznych na terenie województwa lubuskiego. Z preferencyjnego kredytu z dopłatą do oprocentowania z WFOŚiGW będą mogły teraz skorzystać także spółki prawa handlowego, wspólnoty mieszkaniowe oraz przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) prowadzący pełną księgowość.

BOŚ: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przychylił się do wniosku Banku Ochrony Środowiska i zwiększył pulę środków na dopłaty do leasingu pojazdów zeroemisyjnych o dodatkowe 100 mln zł. Tym samym łączny budżet do wykorzystania w ramach tzw. ścieżki leasingowej programu „Mój elektryk” wzrósł do 500 mln zł. BOŚ, będący jedynym operatorem tych środków, od początku realizacji programu przyjął ponad 12,5 tys. wniosków o dotacje o łącznej wartości ponad 409 mln zł.

Montonio: Wprowadził płatności BLIK bezpośrednio na stronach sklepów. Kod można wpisać już w koszyku sklepowym, bez konieczności opuszczania strony internetowej sklepu.

goodie: Łączy siły z Onet Pocztą i integruje rozwiązania ułatwiające oszczędzanie na zakupach ze skrzynką odbiorczą poczty elektronicznej. Użytkownicy Onet Poczty zyskują dostęp do usługi goodie cashback, z poziomu swojej skrzynki mailowej.

Bank Pocztowy: Pod nazwą Wirtualny Portfel Bank Pocztowy promuje swoje wybrane produkty z oferty dostępnej online. Produkty, z których można skorzystać bez wychodzenia z domu to wygodna propozycja dla osób, które chcą szybciej wziąć kredyt czy mieć natychmiastowy dostęp do karty płatniczej z atrakcyjnym pakietem ubezpieczeń zakupów online np. by właśnie zrobić zakupy przez internet.

Ergo Hestia: Wraz z Fundacją Artystyczną Podróż ogłosiły Ogólnopolski Program Dotacyjny Artystyczna Podróż Hestii na 2024 rok. W Programie APH przyznanych zostanie do 7 dotacji, maksymalnie 5 dotacji instytucjonalnych i 2 dotacje indywidualne. Instytucje kultury mogą liczyć na dofinansowanie swoich projektów kwotą do wysokości 80 000 zł, artyści i artystki mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości do 50 000 zł. Całkowita kwota dotacji przewidzianych na 2024 rok wynosi 500 000 zł. Nabór wniosków rusza 15 listopada 2023 roku.

Grupa PZU: Rusza z kolejną odsłoną kampanii wizerunkowej „silni w IT”, w ktorej promuje wśród ekspertów z branży IT oferowane przez siebie możliwości rozwoju kariery w obszarze technologii. Jej głównym celem jest promocja marki PZU jako atrakcyjnego pracodawcy wśród ekspertów z branży IT. Pion Technologii Informatycznych w PZU tworzy obecnie blisko 1000 specjalistów pracujących w obszarach rozwoju, utrzymania, architektury i projektów.

TFI PZU: Uruchomiło dwa kolejne fundusze wpisujące się w nurt zrównoważonego inwestowania. Pierwszy koncentruje się na akcjach spółek, których działalność przyczynia się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), w tym przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom. Drugi – przede wszystkim na obligacjach emitowanych w celu finansowania projektów realizujących cele środowiskowe lub społeczne.

Bank Pekao: W ramach promocji depozytowych oferuje konta oszczędnościowe w zł z oprocentowaniem 6,5% w skali roku oraz lokaty w dolarach lub euro oprocentowane do 3%. w skali roku, podał bank. Na kontach złotowych promocyjna stawka obowiązuje przez 5 miesięcy od momentu otwarcia konta do kwoty 100 tys. zł na Koncie Oszczędnościowym lub do 200 tys. zł na Koncie Oszczędnościowym Premium. W przypadku lokat walutowych minimalna kwota lokaty to 5 tys. dolarów lub euro. Oferta nie jest ograniczona co do wysokości maksymalnej kwoty lokaty, jak i liczby lokat dostępnych dla jednego klienta.

XTB: Wprowadza dla klientów oprocentowanie niezainwestowanych środków zdeponowanych w PLN, EUR oraz USD. Odsetki są naliczane codziennie i wpłacane na konto co miesiąc. Dla obecnych klientów XTB aktualne oprocentowanie wynosi 2%. w skali roku dla depozytów w PLN, 2% dla depozytów w EUR oraz 2,5% dla depozytów w USD. Z kolei nowi klienci będą mogli cieszyć się podwyższonym oprocentowaniem przez pierwsze 90 dni od daty otwarcia konta – 4% u dla PLN, 3,8% dla EUR oraz 5% dla USD.

Źródło: ISBnews