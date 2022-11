Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 21-25 listopada.

RYNEK BANKOWY

Akcja kredytowa: Plany zaciągnięcia kredytu w przyszłym roku ma 8% Polaków wynika z badania Mind&Roses przeprowadzonego na zlecenie Związku Banków Polskich (ZBP).

Kredyty i depozyty: Wartość depozytów ogółem na koniec października br. wyniosła 1 693,49 mld zł, co oznacza wzrost o 0,3% w ujęciu miesięcznym. Natomiast należności banków od sektorów krajowych ukształtowały się w tym okresie na poziomie 1 496,95 mld zł, tj. spadły o 0,5% m/m, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).

Kredyty mieszkaniowe: Wartość kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych wyniosła 502,21 mld zł w październiku, co oznacza spadek o 1,7% m/m i 0,8% w skali roku, wynika z danych Narodowego Banku Polskiego (NBP).

Karty kredytowe: Banki i SKOK-i przyznały o w październiku br. tyle samo kart kredytowych (w ujęciu liczbowym), co rok wcześniej (zerowa dynamika limitów na kartach), podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu wartościowym nastąpił spadek limitów o 3,2% r/r.

Kredyty ratalne: Banki i SKOK-i udzieliły o 20,6% więcej r/r kredytów ratalnych w ujęciu liczbowym w październiku 2022 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Wartość udzielonych kredytów ratalnych spadła o 14,3% w skali roku.

Kredyty gotówkowe: Banki i SKOK-i udzieliły o 7,9% mniej r/r kredytów gotówkowych w ujęciu liczbowym w październiku 2022 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu wartościowym nastąpił spadek o 9,1%.

Kredyty mieszkaniowe: Wartość akcji kredytowej z pierwszych dziesięciu miesięcy 2022 r. na poziomie 41,36 mld zł powoduje, że w całym 2022 r. wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych powinna wynieść ok. 46 mld zł, co oznacza spadek o 48% r/r, prognozuje główny analityk Biuro Informacji Kredytowej (BIK) Waldemar Rogowski.

Kredyty mieszkaniowe: Banki i SKOK-i udzieliły o 73,2% mniej r/r kredytów mieszkaniowych w ujęciu liczbowym w październiku 2022 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu wartościowym nastąpił spadek o 74,5% r/r.

MREL: Wejście w życie wymogów MREL zmniejszy nadwyżki kapitałowe sektora bankowego do 22 mld zł w 2024 r. z 72 mld zł w 2021 r., wobec czego wiele banków będzie musiało emitować instrumenty kapitałowe lub dłużne, ocenia Narodowy Bank Polski (NBP).

Akcja kredytowa: Dynamika wzrostu akcji kredytowej dla sektora niefinansowego może wzrosnąć do ok. 8% r/r w II kw. 2023 r., a następnie znacząco spaść, przyjmując wartość ujemną w ostatnim kwartale przyszłego roku, podał Narodowy Bank Polski (NBP) w raporcie „Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2021 r.”.

Aktywa sektora: Relacja aktywów krajowego systemu finansowego do PKB zmniejszyła się o 3,2 pkt proc. r/r i wyniosła 133,4% na koniec 2021 roku, podał Narodowy Bank Polski (NBP) w raporcie „Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2021 r.”

BFG: Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) ustaliła na 2023 rok stawkę funduszy ochrony środków gwarantowanych tworzonych przez podmioty objęte systemem gwarantowania w wysokości 0,25 % sumy środków pieniężnych zgromadzonych w banku na wszystkich rachunkach, podał BFG.

Zaległości: Zaległości branży serwisów naprawczych wzrosło z blisko 58 mln zł w 2021 r. do 149 mln zł we wrześniu 2022 r., wynika z danych BIG InfoMonitor i BIK. Przeterminowane zobowiązania są najwyższe wśród punktów zajmujących się serwisem i naprawą komputerów oraz urządzeń gospodarstwa domowego.

Oszczędności: Posiadanie jakichkolwiek oszczędności deklaruje 57% badanych (wzrost o 1 pkt proc. r/r). Połowie oszczędzających zgromadzone środki wystarczyłyby na utrzymanie się przez maksymalnie 6 miesięcy, wynika z badania Assay Index przeprowadzonego przez pracownię Maison &Partners na zlecenie Grupy Assay. Tylko niecała 1/3 Polaków inwestuje zgromadzone środki.

Sytuacja finansowa: Najczęstszym powodem do niepokoju dla polskich respondentów jest osobista sytuacja finansowa – tak odpowiedziało 52% ankietowanych, wynika z badania „Global State of the Consumer Tracker”, opracowanego przez firmę doradczą Deloitte. Drugie w tym zestawieniu są kwestie zdrowotne, na które wskazało 40% pytanych. 39% odpowiedzi dotyczy troski o sytuację geopolityczną, a 33% – stanu gospodarki.

E-commerce: Ok. 2/3 (67%) internautów deklaruje, że kwota, którą swobodnie mogą wydać za zakupy to maksymalnie 400 zł, co trzeci badany (33%) wskazał, że maksymalna kwota, którą może swobodnie zapłacić online wynosi do 200 zł, wynika z badania przeprowadzonego przez PayU „Zachowania e-konsumentów w Polsce w 2022 roku”. Ok. 7% badanych bez wahania dokonałoby zakupów online o wartości 2 tys. zł lub więcej.

Wyniki sektora: Spodziewany w ciągu kilku-kilkunastu miesięcy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie zwrotu kosztów kapitału może w negatywnym scenariuszu oznaczać duże straty banków. Jednak po stracie, jaką miał sektor w III kw. tego roku, oczekiwany jest powrót do wysokiej zyskowności podstawowego biznesu. Spowoduje, to że większość banków poradzi sobie być może nawet bez emisji akcji, uważają analitycy, z którymi rozmawiał Business Insider Polska.

Zaległości: Kwota przeterminowanych zobowiązań konsumentów przekroczyła 77,1 mld zł na koniec września, wynika z danych BIG InfoMonitor i BIK. Od początku tego roku przybyło 4,6 mld zł długów. Średnia kwota zaległych zobowiązań to ok. 29 tys. na osobę. Niespłacane długi ma obecnie niemal 2,7 mln osób, z czego ponad 2,1 mln posiada zaległości pozakredytowe, a prawie 1,1 mln ma zaległe zobowiązania kredytowe.

RYNEK UBEZPIECZEŃ

Ubezpieczenia zdrowotne: Liczba objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym wzrosła o 10,6% r/r do 4,08 mln osób na koniec III kw. 2022 r., podała Polska Izba Ubezpieczeń. Składka przypisana brutto wyniosła 878,7 mln zł (+12,45% r/r)

RYNEK KAPITAŁOWY

TFI: Wynik finansowy netto towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniósł 340,89 mln zł w I-III kw. 2022 r., podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Rok wcześniej wynik finansowy netto wyniósł 565,21 mln zł.

Domy maklerskie: Zysk netto domów maklerskich wyniósł 838,86 mln zł w I-III kw. 2022 r., podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Rok wcześniej wypracowany zysk netto wyniósł 278,99 mln zł.

Obligacje detaliczne: Oprocentowanie obligacji detalicznych w grudniu 2022 r. zostało utrzymane na poziomie z poprzedniego miesiąca, podało Ministerstwo Finansów.

Programy emerytalne:Należałoby rozważyć obniżenie kosztów w ramach indywidualnych produktów emerytalnych, uważa Rada Ministrów. Wskazuje, że „optymalnym poziomem opłat” ponoszonych przez oszczędzających mógłby być ten sam, który wynika z rozwiązań przyjętych w ramach ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK).

Cenniki giełdowe: Towarowa Giełda Energii (TGE), spółka zależna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), czeka na zgodę nadzoru finansowego na nowe cenniki opłat, poinformował prezes TGE Piotr Zawistowski. Prezes GPW Marek Dietl przyznał, że podwyżki opłat są też możliwe na rynku finansowym.

TFI: Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych spadła o 14,1% r/r do 299,6 mld zł w I poł. 2022 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wynik z operacji funduszy inwestycyjnych był dodatni na koniec I poł. br. i wyniósł 22,5 mld zł.

INNE USŁUGI FINANSOWE

Firmy pożyczkowe: Udzieliły łącznie 295,3 tys. nowych pożyczek (+9,2% r/r) o wartości 750 mln zł (+9,9% r/r) w październiku 2022 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

ROZWÓJ BIZNESÓW

PKO BP: Komisja Nadzoru Finansowego stwierdziła wygaśnięcie decyzji w sprawie zalecenia PKO BP, na poziomie skonsolidowanym, przestrzegania dodatkowego wymogu kapitałowego , podał bank.

Kredyt Inkaso: Rada nadzorcza powołała Barbarę Rudziks na stanowisko prezesa zarządu, a Macieja Szymańskiego na stanowisko wiceprezesa spółki z dniem 24 listopada br., podała spółka.

PZU:Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) zakłada, że dywidenda za 2022 rok może wynieść ponad 2 zł na akcję, poinformował członek zarządu PZU Tomasz Kulik.

PZU:Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) nie traktuje zakupu akcji PKN Orlen jako strategiczną inwestycję, nie będzie jej zatem utrzymywać w bilansie przez dłuższy czas, poinformował członek zarządu PZU Tomasz Kulik.

BOŚ: Rada nadzorcza Banku Ochrony Środowiska odwołała Wojciecha Hanna z pełnienia funkcji prezesa zarządu, podał bank.

PZU:Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) odnotował 660 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 739 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

GPW: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) spodziewa się zakończenia prac nad strategią na lata 2023-2027 na przełomie I i II kw. przyszłego roku, zapowiedział prezes Marek Dietl.

PayPal: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął postępowanie przeciwko PayPal, podał Urząd. Według UOKiK spółka może stosować niedozwolone postanowienia umowne we wzorcach umów wykorzystywanych w relacjach z konsumentami, za co grozi kara do 10% obrotu. Wątpliwości budzą m.in. niejasne kwestie dotyczące swobody nakładania kar umownych, takich jak blokowanie dostępu do kont, sankcje pieniężne czy wypowiadanie umów.

GPW: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 31,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Best: Przygląda się kolejnym zagranicznym rynkom, ma jeden zaawansowany projekt, poinformował członek zarządu Best Maciej Bardach.

Best: Grupa rozważa emisję obligacji jeszcze tej jesieni, zapowiedział wiceprezes Marek Kucner. Decyzja w tej sprawie może zostać podjęta w najbliższym czasie.

Best: Odnotował 3,5 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 17,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

VeloBank: Chce zmniejszyć koszty ryzyka do 2,5% na koniec 2025 r. z 4% obecnie, zapowiedziała wiceprezes banku odpowiedzialna za obszar ryzyka Paulina Strugała.

Velo Bank: Zakłada w swojej strategii osiągnięcie 1,5 mld zł skumulowanego zysku do końca 2025 r., zapowiedział wiceprezes banku, p.o. prezesa Adam Marciniak.

UOKiK: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) postawił kolejnym czterem bankom – Bankowi Pocztowemu, ING Bankowi Śląskiemu, Nest Bankowi i Santander Consumer Bankowi – zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów zgłaszających nieautoryzowane transakcje, podał Urząd. Kwestionowane praktyki to odmowa zwrotu w ustawowym terminie pieniędzy, które zniknęły z kont konsumentów bez ich zgody, a także wprowadzanie w błąd w odpowiedziach na reklamacje czy w regulaminie. Bankom grożą kary do 10% rocznego obrotu.

BOŚ: Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) otrzymał zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier I banku jednostkowego zysku netto za I poł. br. w kwocie 84,44 mln zł, a na poziomie skonsolidowanym – zysku netto skonsolidowanego wypracowanego w tym okresie w kwocie 82,13 mln zł, podał bank.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY

PKO BP: Platforma Automarket.pl – należąca do grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego – wprowadziła nową formę finansowania zakupu samochodów: pożyczkę leasingową w ratach płatnych nawet do 84 miesięcy, podała firma.

Bank Pekao: Wprowadził PeoBIZ – nową aplikację mobilną dla firm, podał bank. Z PeoBIZ może korzystać każdy klient posiadający dostęp do systemu bankowości elektronicznej PekaoBiznes24. Aplikacja nawiązuje do funkcjonalności systemu internetowego, dzięki czemu można w niej szybko sprawdzić stan finansów oraz obroty na rachunku, efektywnie podpisać i wysłać płatności czy prześledzić historię transakcji z wykorzystaniem kart płatniczych.

VeloBank: Zaoferuje VeloKonto z cashbackiem połączone z kontem oszczędnościowym VeloSkarbonka z oprocentowaniem 8% do kwoty 3 tys. zł, poinformował członek zarządu banku ds. sprzedaży Adrian Adamowicz.

Źródło: ISBnews