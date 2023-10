Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) rozstrzygnął aukcję na 4 rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz, które będą wykorzystywane do świadczenia usług 5G i przyznał je operatorom: Polkomtel, P4, Orange i T-Mobile, poinformował szef Urzędu Jacek Oko. W efekcie do budżetu państwa wpłynie w sumie ponad 1,9 mld zł, dodał.

„Dzisiejszy dzień jest symboliczny. W Dzień Łącznościowca doczekaliśmy się rozstrzygnięcia aukcji częstotliwości z zakresu 3400-3800 MHz. Aby wyłonić zwycięzców, wystarczyły 3 dni, podczas których odbyło się 17 rund. Każdy z czterech startujących operatorów otrzyma po jednym bloku o szerokości 100 MHz, a do budżetu państwa wpłynie w sumie ponad 1,9 mld zł” – napisał Oko na swoim blogu na stronie Urzędu.

Bloki po 100 MHz zdobyli kolejno:

– A (3400-3500 MHz) – Polkomtel za 450 mln zł;

– B (3500-3600 MHz) – P4 za 487,095 mln zł;

– C (3600-3700 MHz) – Orange za 487,095 mln zł;

– D (3700-3800 MHz) – T-Mobile za 496,837 mln zł, podał prezes.

Teraz z urzędu wszczęte zostanie postępowanie ws. wydania decyzji rezerwacyjnych, które powinno zakończyć się w pierwszych dniach grudnia wydaniem czterech rezerwacji. W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji zwycięzcom, powinni oni dokonać płatności, ale od razu mają prawo do dysponowania częstotliwościami i ubiegania się o pozwolenia radiowe, wskazał Oko.

„Jak zmieni się krajobraz polskiego rynku telekomunikacyjnego po aukcji? Dla operatorów ten zasób to przede wszystkim gwarancja stabilności rozwoju przez najbliższe kilka lat i narzędzie skutecznego zaspokojenia rosnącego ruchu generowanego przez klientów. Dzięki unikatowym cechom 5G, to także szansa na wdrożenie nowych usług i generowanie nowych strumieni przychodów” – napisał dalej.

Dla klientów pierwszym, widocznym efektem będzie zapewne marketingowy wyścig w komunikacji większego od konkurencji zasięgu „prawdziwego 5G”, podkreślił.

„W dalszej perspektywie będzie to zauważalna poprawa zasięgu i jakości świadczonych klientom usług transmisji danych. To wynik zobowiązań inwestycyjnych, pierwszy raz nałożonych na operatorów w takiej formie. Jeszcze w tej dekadzie mają oni zapewnić przepustowość nie niższą niż 95 Mb/s dla 99% gospodarstw domowych, 95% głównych dróg i szlaków kolejowych oraz 90% terytorium. Szerzej omawiane było to na konferencji prasowej w dniu startu aukcji” – stwierdził prezes.

Poinformował też, że obecnie UKE pracuje nad założeniami przetargu dla pasma 700 MHz i niedługo powinien opublikować jego założenia.

Źródło: ISBnews