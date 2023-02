Volvo uruchamia Tech Hub w Krakowie, poinformował prezes Volvo Cars Jim Rowan. Plany obejmują zatrudnienie do 600 specjalistów do 2025 roku.

„Trwa transformacja branży motoryzacyjnej, gdzie głównymi kierunkami są samochody elektryczne i jazda autonomiczna. To nextgen mobility, gdzie samochód to hybryda hardware, software i technologii obliczeniowych. Polska jest w centrum tej zmiany, ponieważ Volvo uruchamia Kraków Tech Hub. Chcemy pozyskać 500-600 specjalistów do 2025 i zakładam, że ta liczba będzie rosnąć w kolejnych latach. Liczę, że już w tym roku będzie to trzycyfrowa liczba pracowników” – powiedział Roan podczas konferencji prasowej.

Obecnie Volvo Cars posiada centra R&D w Szwecji (Sztokholm i Lund) oraz w Indiach (Bangalore), a polska placówka będzie czwartym takim ośrodkiem na świecie. Dwa duże centra inżynieryjne znajdują się także w Goeteborgu oraz w Szanghaju.

Kraków będzie centrum rozwoju oprogramowania i ma odegrać kluczową rolę w strategicznych ambicjach Volvo, aby do 2030 r. stać się w pełni elektryczną marką i liderem w dziedzinie nowych technologii, nie tylko dzięki wewnętrznemu rozwojowi oprogramowania. Według słów prezesa Volvo Cars, w Polsce rozwijane będą technologie komunikacyjne, interfejsowe (UI), user experience (UX), analityka danych, technologie obliczeniowe i oprogramowanie bezpieczeństwa (ADS).

„Uruchomiliśmy dedykowaną stronę i myślę, że w II kwartale ruszy aktywna faza rekrutacji. Uważamy, że w Krakowie znajdziemy najlepsze talenty z doświadczeniem np. w telekomunikacji, która jest pokrewne do technologii, które chcemy rozwijać” – wskazała global head of corporate comms and HR Volvo Hanna Fager.

