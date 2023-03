Santander Leasing udzielił finansowania na samochody osobowe w wysokości prawie 560 mln zł od początku roku do połowy marca, co oznacza wzrost o 43,17% r/r, podała spółka.

„Nasze i rynkowe dane ewidentnie pokazują, że pomimo nieco trudniejszej koniunktury w gospodarce, branża motoryzacyjna zarówno w Europie, jak i w Polsce stara się konsekwentnie rozwijać. Z pewnością pomaga w tym stopniowe odmrożenie łańcucha dostaw co sprzyja z kolei zwiększeniu dostępności pojazdów, którymi zainteresowani są przedsiębiorcy i osoby prywatne. Już nie tylko dwa pierwsze miesiące br. skłaniają do pozytywnych prognoz na ten rok, ale i również połowa marca. Jak wskazuje IBRM Samar, w pierwszych dwóch dekadach marca zarejestrowano w Polsce 25 212 nowych samochodów osobowych, o 20,8% więcej niż rok wcześniej. Nasze dane sprzedażowe tylko potwierdzają ten trend gdzie liczba zawartych przez nas umów w tym roku wzrosła r/r aż o ponad 27%” – powiedział dyrektor zarządzający rynku małych i średnich przedsiębiorstw Santander Leasing Jakub Poręcki, cytowany w komunikacie.

„Przedsiębiorcy bardziej świadomie podejmują decyzję o inwestowaniu, co cieszy z perspektywy branży leasingowej. Miejmy nadzieję, że otoczenie makroekonomiczne stopniowo będzie sprzyjało powrotowi do poziomu stałych dwucyfrowych wzrostów, z jakimi mieliśmy do czynienia w 2021 r.” – dodał.

Według analiz IBRM Samar, opartych na danych Centralnej Ewidencji Pojazdów, w lutym 2023 roku zarejestrowano w Polsce łącznie 38 525 nowych samochodów osobowych, o 14,86% więcej niż rok wcześniej i o 9,92% więcej niż w styczniu 2023 r. Od stycznia do lutego 2023 roku zarejestrowano w naszym kraju 73 572 samochody osobowe, o 17,68% więcej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Santander Bank Polska należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring.

Źródło: ISBnews