Wielton zdecydował o odwołaniu celów grupy na 2022 r. i opóźnieniu publikacji strategii w związku z sytuacją wynikającą z agresji Rosji na Ukrainę, podała spółka. Do lutego 2022 roku Rosja zaliczana była przez Grupę Wielton do grupy rynków strategicznych.

„Ze względu na zaistniałą sytuację, biorąc pod uwagę, że brak normalizacji stosunków polityczno-gospodarczych w Europie Wschodniej wprowadza sytuację nadzwyczajnej niepewności prowadzenia działalności na tym obszarze, jak również może mieć znaczący wpływ na sytuację makroekonomiczną w Europie i na świecie, zarząd emitenta podjął decyzję o odwołaniu celów dla Grupy Wielton na 2022 rok” – czytamy w komunikacie.

„Jednocześnie emitent informuje, że z tych samych względów zmuszony jest do odłożenia publikacji strategii Grupy na lata 2022-2025, która była planowana na przełom kwietnia i maja 2022 roku” – czytamy także.

Wielton dostrzega ryzyka związane z możliwością utraty całości lub części zapasów posiadanych przez spółki zależne w Ukrainie i Rosji, brakiem realizacji sprzedaży tych zapasów, niemożnością odzyskania należności, dewaluacją wartości posiadanych środków pieniężnych ze względu na brak możliwości ich transferu. Spółka szacuje też, że negatywny rozwój sytuacji na ww. rynkach może spowodować konieczność utworzenia odpisów na należności, jak również odpisów z tytułu trwałej utraty wartości aktywów, w wysokości do ok. 4 mln euro.

Wielton posiada spółki zależne w Ukrainie i Rosji powołane do prowadzenia działalności handlowej i marketingowo-reklamowej. Ponadto spółka w Rosji posiada montownię wyrobów marki Wielton. Jednocześnie do lutego 2022 roku Grupa prowadziła bezpośrednią sprzedaż wyrobów na tych rynkach. Przychody Wieltonu ze sprzedaży realizowanej na tych rynkach wyniosły w 2021 roku 299,5 mln zł, co stanowiło ok. 11,1% przychodów ze sprzedaży Grupy Wielton.

W 2021 roku przychody z rynku rosyjskiego wyniosły 255,8 mln zł, co stanowiło ok. 9,5% przychodów ze sprzedaży Grupy. Do lutego 2022 roku Rosja zaliczana była przez Grupę Wielton do grupy rynków strategicznych. W 2021 roku Grupa sprzedała na rynku rosyjskim 2353 produkty i zajmowała w Rosji dziewiąte miejsce w rejestracjach nowych naczep i przyczep z udziałem rynkowym na poziomie 3,8 %.

„8 marca 2022 r. zarząd Wielton S.A. podjął decyzję o zawieszeniu, do odwołania, dostaw produktów grupy na rynek rosyjski. Dodatkowo zarząd spółki informuje, że od dnia 24 lutego 2022 r. Wielton S.A. nie zrealizował żadnej dostawy na rynek rosyjski” – czytamy dalej.

W 2021 roku przychody z rynku ukraińskiego wyniosły 43,7 mln zł, co stanowiło ok. 1,6% przychodów ze sprzedaży grupy. W 2021 roku grupa sprzedała na rynku ukraińskim 324 produkty, z udziałem rynkowym szacowanym na poziomie ok. 12 %.

„Ze względu na fakt, iż siedziba spółki zależnej w Ukrainie mieści się na terenie objętym działaniami wojennymi nie jest możliwe jej normalne funkcjonowanie. Od ostatnich dni lutego spółka nie prowadzi sprzedaży. Dostęp do posiadanych zapasów naczep jest obecnie niemożliwy. Nie jest prowadzona również wysyłka żadnych nowych wyrobów do Ukrainy. Spółka posiada należności od klientów, które w obecnej sytuacji nie są spłacane. Możliwości transferów środków pieniężnych z Ukrainy są bardzo ograniczone” – podano także.

W połowie lutego br. Wielton podał, że planuje osiągnąć w 2022 roku przychody ze sprzedaży na poziomie około 3,8 mld zł i wolumen sprzedaży – ok. 26 tys. szt.. Planowana marża EBITDA wynosiła ok. 6%. Wielton planował też zarekomendować wypłatę dywidendy z zysku za 2021 r.

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r. Skonsolidowane przychody sięgnęły 1,82 mld zł w 2020 r.

