Woodpecker oczekuje wzmocnienia trendu wzrostowego przy pozyskiwaniu klientów w całym 2022 roku, wynika z wypowiedzi prezesa Mateusza Tarczyńskiego.

„Ostatni kwartał to okres wzmożonej pracy całego zespołu. Kontynuujemy pożądany przez nas rozwój, zarówno poprzez pozyskiwanie nowych, jak i większe zaangażowanie obecnych klientów. Jesteśmy zadowoleni ze wzrostu wskaźnika ARPA, ponieważ oznacza to, że klienci wyraźnie widzą wartość, jaką daje nasza aplikacja. Precyzyjne dopasowanie oferty do potrzeb klientów agencyjnych powinno wzmocnić trend wzrostowy przy ich pozyskiwaniu w całym 2022 roku” – powiedział Tarczyński, cytowany w komunikacie.

W IV kwartale 2021 r. ARPA wyniosła 117 USD wobec 83 USD w porównywalnym okresie roku 2020 oraz wobec 110 USD w kwartale poprzedzającym analizowany okres. Dynamiczny wzrost ARPA był efektem zmian w strukturze wpływów z abonamentów: w IV kwartale najtańszy plan (Basic) stanowił zaledwie 7,16% przychodów spółki, natomiast udział wyższego cenowo planu (Agency) wyniósł 34,75%. W całym 2021 r. Spółka podwoiła też liczbę klientów agencyjnych, realizując w ten sposób swój główny cel marketingowo-sprzedażowy, podano w komunikacie.

W efekcie spółka technologiczna działająca w modelu SaaS osiągnęła w IV kw. 2021 roku zysk netto na poziomie 1,046 mln zł, co było wynikiem lepszym o 221% r/r. Przychody ze sprzedaży w analizowanym okresie wyniosły 3,95 mln zł, co stanowi wynik o 42,7% lepszy niż przed rokiem, dodano w informacji.

„Wzrost przychodów wobec poziomu z IV kwartału roku 2020 wynika zarówno z wyższego ARPA (Average Revenue per Account – średni przychód na klienta, liczony na podstawie przychodu MRR, bez uwzględnienia rozliczenia przychodów w czasie), jak i ze zwiększonej ilości klientów” – stwierdzono w informacji.

W przypadku MRR (Monthly Recurring Revenue) w USD każdy kolejny miesiąc poprzedniego kwartału był wyższy od poprzedniego. W całym kwartale przychody te wyniosły 1 126 tys. USD. MRR osiągnięty w grudniu 2021 wzrósł o ok. 57% w porównaniu do stycznia 2021 roku, wskazano także.

Woodpecker wspierał w IV kwartale małe i średnie przedsiębiorstwa z 90 krajów. W tym czasie skontaktował swoich klientów z 57 milionami osób. Największy bezwzględny wzrost w liczbie klientów zanotował w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Czechach i na Cyprze. Największy procentowy wzrost przychodów wystąpił w Hiszpanii i Kanadzie.

Woodpecker.co to notowana na NewConnect spółka technologiczna dostarczająca oprogramowanie w modelu SaaS, które pomaga zwiększyć efektywność rozwoju biznesu poprzez inteligentną automatyzację procesów komunikacji biznesowej.

Źródło: ISBnews