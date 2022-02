Vortex Energy szacuje, że w przypadku pozyskania z emisji akcji w ramach pierwszej oferty publicznej wpływów w wysokości 150 mln zł, będzie mogła złożyć wnioski o przyłączenie dla farm fotowoltaicznych oraz parków wiatrowych o łącznej planowanej mocy ok. 1 500 MW, podała spółka. Wpływy z emisji mają zostać przeznaczone także m.in. na akwizycje projektów OZE oraz na wkład własny w średniej wysokości 22,5 mln zł na realizację projektów wiatrowych lub fotowoltaicznych o mocy ok. 15-25 MW.

„Zgodnie z celami spółki, środki pozyskane w wyniku oferty mają zostać wykorzystane na (i) spłatę finansowania pomostowego, które zostaje wykorzystywane na cele zbieżne z celem nr (ii) poniżej, (ii) sfinansowanie projektów na wczesnych etapach rozwoju, poniesienie kosztów przyłączenia projektów do sieci, a także poniesienie kosztów doprowadzenia projektów do fazy gotowości do budowy oraz startu w aukcjach OZE, (iii) akwizycje projektów na różnych etapach rozwoju do dalszego developmentu oraz (iv) wkład własny w budowę projektów” – czytamy w prospekcie emisyjnym.

Na spłacenie finansowania pomostowego spółka chce przeznaczyć ok. 15% wpływów z oferty, na uzyskanie warunków przyłączenia ok. 30%, na akwizycje ok. 40%, a na finansowanie wkładu własnego ok. 15%.

„Intencją emitenta jest, aby niezależnie od wysokości wpływów wynikających z oferty cel emisyjny w postaci spłaty finansowania pomostowego został przez spółkę zrealizowany w 100%, a kwota przeznaczona na jego realizację nie będzie podlegała redukcji” – czytamy dalej.

Realizacja drugiego z celów obejmować będzie proces pozyskiwania warunków przyłączenia oraz wszelkie inne koszty związane z prowadzeniem projektów na wczesnych etapach rozwoju aż do etapu budowy.

„Spółka szacuje, że w przypadku uzyskania w wyniku oferty wpływów w wysokości 150 000 000 zł możliwe będzie złożenie wniosków o przyłączenie dla farm fotowoltaicznych oraz parków wiatrowych o łącznej planowanej mocy ok. 1 500 MW” – podano również.

W dacie prospektu i w okresie bezpośrednio go poprzedzającym spółka średnio była w trakcie jednoczesnego przygotowania procesu akwizycji kilku projektów parków wiatrowych, których łączna moc wynosiła ok. 166 MW, i kilkudziesięciu projektów farm fotowoltaicznych, których łączna moc wynosiła ok. 320 MW, z czego spółka przewiduje, że do końca 2025 możliwe będzie ukończenie budowy parków wiatrowych o łącznej mocy ok. 55 MW i farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 150 MW.

„W dacie prospektu spółka nie jest w stanie dokładnie oszacować, ile projektów OZE i za jaką kwotę byłaby w stanie potencjalnie nabyć z uwagi na fakt, że takie estymacje mogą być dokonane dopiero po ustaleniu kwoty, jaką spółka pozyska w wyniku oferty” – wskazano także.

Zakładając uzyskanie wpływów z oferty w wysokości 150 mln zł,Vortex Energy szacuje też, że ok. 15% z tej kwoty pozwala na wniesienie wkładu własnego w średniej wysokości 22,5 mln zł na realizację projektów wiatrowych lub fotowoltaicznych o mocy ok. 15-25 MW.

„Grupa zakłada, że docelowo do 2025 r. w aktywach grupy zostaną 2 projekty wiatrowe o łącznej mocy ok. 100 MW, ponadto grupa rozważa pozostawienie w tym samym okresie w portfolio grupy pakiet projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 20-25 MW” – zaznaczono.

Vortex Energy rozpoczął dziś ofertę publiczną do 2 500 000 nowo wyemitowanych akcji oraz do 1 000 000 istniejących akcji po cenie maksymalnej 68 zł. Spółka szacuje, że wpływy netto z emisji nowych akcji wyniosą do 150 mln zł.

Vortex Energy jest jednym z pionierów sektora OZE w Polsce i posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie rozwoju i realizacji projektów farm fotowoltaicznych i parków wiatrowych na terenie Polski i Niemiec.

Źródło: ISBnews