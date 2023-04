Sieć Żabka rozpoczyna z DPD Polska współpracę, w ramach której we wszystkich ponad 9 200 sklepach sieci będzie można od 3 kwietnia nadawać, odbierać i zwracać przesyłki wysyłane za pośrednictwem DPD. Wdrożenie usługi zapewnia partner technologiczny Pointpack, podała spółka.

Z analiz sieci Żabka wynika, iż ponad 5 mln Polaków jest zainteresowanych odbiorem lub nadaniem paczki w należących do sieci sklepach. Dzięki poszerzeniu dotychczasowej grupy współpracujących z Żabką firm kurierskich, sieć jest w stanie w przyszłości zwiększyć dostępność i zasięg usługi oraz liczbę obsługiwanych przesyłek. Usługa nie jest dostępna w sklepach autonomicznych Żabka Nano, podano.

„Popularność usługi nadawania i odbioru przesyłek systematycznie rośnie. Z roku na rok notujemy kilkudziesięcioprocentowy wzrost liczby obsługiwanych paczek. Wierzymy, że dzięki współpracy z DPD Polska, jednej z największych w kraju sieci kurierskich, te wyniki będą jeszcze lepsze. Dzięki temu rozwiązaniu będziemy mogli jeszcze lepiej odpowiedzieć na potrzeby naszych klientów, którzy w drodze do pracy czy domu będą mogli szybko i komfortowo nadać lub odebrać paczkę. Wspólnie pracujemy więc nad rozwojem usługi. Chcemy, by była ona jeszcze szybsza, bardziej wygodna i powszechnie dostępna dla naszych klientów” – powiedział dyrektor ds. sprzedaży i rozwoju usług Żabka Polska Przemysław Tomaszewski, cytowany w komunikacie.

„Cieszymy się, że Żabka dołącza do międzynarodowej sieci DPD Pickup, która staje się najbardziej dostępną siecią nadań i odbiorów paczek w Polsce, posiadając łącznie 22 000 punktów, a w całej Europie ponad 80 000. Naszą intencją jest, aby klienci mieli dostęp do usług DPD tak blisko i wygodnie jak jest to możliwe i aby zapewnić unikalną elastyczność w zakresie nadań i odbiorów paczek” – dodał dyrektor operacyjny DPD Polska Maciej Głowacki.

Uruchomienie usługi i wdrożenie nowego kuriera do sieci Żabka zapewnia partner technologiczny i operacyjny sieci handlowych oraz kurierskich, spółka Pointpack.

„W platformie Pointpack obsłużono już ponad 50 mln przesyłek. Nieustannie rozwijamy technologie oraz usługi wspierające procesy nadawczo-odbiorcze dla firm kurierskich i sieci handlowych. Bezpieczeństwo IT i jakość naszych działań wspiera ponad 100 osobowy zespół ekspertów” – powiedział menadżer ds. projektów i rozwoju usług kurierskich w Pointpack Jacek Dąbrowski.

Żabka wskazała, że „Przesyłki kurierskie” są najbardziej rozpoznawalną usługą w pakiecie „Wygodnych usług” dostępnych w Żabce, a ponad 75% klientów kojarzy Żabkę właśnie z nią. Jednocześnie Żabka systematycznie pracuje nad rozwojem tej usługi np. użytkownicy aplikacji mobilnej Żappka, dzięki funkcjonalności Żappka Post, mają możliwość śledzenia zamawianych przesyłek oraz bezdotykowy ich odbiór w najbliższej Żabce obok domu czy pracy.

Żabka Polska jest właścicielem największej w Polsce sieci sklepów typu convenience.

DPD Polska jest częścią DPDgroup, jednej z największych międzynarodowych sieci kurierskich w Europie.

Pointpack oferuje rozwiązania IT i usługi serwisowe dla branży handlowej oraz kurierskiej w obszarze infrastruktury pierwszej i ostatniej mili logistyki miejskiej. Od 2018 r. jest notowana na rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews