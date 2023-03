11 bit studios odnotowało 22,89 mln zł jednostkowego zysku netto w 2022 r. wobec 28,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 19,98 mln zł wobec 30,03 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 25,87 mln zł wobec 38,95 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.



Przychody ze sprzedaży sięgnęły 74,21 mln zł w 2022 r. wobec 70,12 mln zł rok wcześniej.



„W 2022 roku 10 największych partnerów sprzedażowych spółki odpowiadało łącznie za 94,18% przychodów z gier – są to m.in.: Valve (Steam), Netflix, Nintendo, Sony i Microsoft. Przychody uzyskane za pośrednictwem żadnego z nich nie przekraczają 50%” – czytamy w sprawozdaniu.

Wzrost kosztów usług obcych w 2022 roku, porównaniu z 2021 rokiem, był konsekwencją istotnie wyższych przychodów ze sprzedaży gier tworzonych przez zewnętrznych deweloperów, przede wszystkim „Moonlightera” (dzięki umowie z Netflix’em), podano.

„2023 rok dla 11 bit studios zapowiada się nadzwyczaj pracowicie. Będzie to dla nas czas dowożenia obietnic, a jednocześnie realizacji ważnego etapu wyznaczonej kilka lat temu strategii. Pełną parą prowadzone będą produkcje 'Frostpunka 2′, 'The Alters’ i 'Projektu 8′ (nazwa kodowa) co wiązało się będzie z dodatkowymi rekrutacjami” – napisał prezes spółki Dariusz Marszał w liście do akcjonariuszy.

11 bit studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w 2015 r. Ma na koncie takie tytuły, jak: „Anomaly”, „This War of Mine” i „Frostpunk” 11 bit studios prowadzi też program wydawniczy 11 bit publishing, w ramach którego, wydała m.in. gry „Moonlighter” i „Children of Morta”.

