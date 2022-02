All in! Games zawarła ze swoją spółką zależną Happy Little Moments umowę – na zasadach rynkowych – o współpracy wydawniczej w zakresie wydania stworzonej przez Happy Little Moments gry pod tytułem „Red Wings: Coloring Planes”, podało All in! Games. Gra zadebiutuje na platformie Nintendo Switch 28 lutego 2022 r.

„Przedmiotem umowy jest podjęcie przez strony odpłatnej współpracy w zakresie wydania, dystrybucji oraz promocji gry komputerowej, stworzonej przez Happy Little Moments S.A., pod tytułem 'Red Wings: Coloring Planes’, powstałej w oparciu o technologię Coloring App – należącą do Happy Little Moments S.A. oraz IP gry komputerowej 'Red Wings’ – będące własnością spółki” – czytamy w komunikacie.

Koszty stworzenia gry w wersji na platformę Nintendo Switch, w wysokości 150 000 zł w całości zostały pokryte przez Happy Little Moments.

„Zgodnie z harmonogramem wydawniczym spółki, gra zadebiutuje 28 lutego 2022 r. na platformie Nintendo Switch” – czytamy dalej.

All In! Games to notowany na GPW wydawca gier komputerowych.

Źródło: ISBnews