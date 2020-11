ConsoleWay z grupy Ultimate Games zakłada wejście na NewConnect w IV kw. 2021 r., poinformował ISBtech prezes Grzegorz Misztal. Spółka celuje w minimum 3-4 bardzo duże projekty portowania gier rocznie.

„Planujemy zadebiutować na platformie NewConnect w czwartym kwartale 2021 r. Natomiast emisja akcji zostanie przeprowadzona już po Nowym Roku. O szczegółach będziemy informować w najbliższych tygodniach” – powiedział ISBtech Misztal.

„Większość planów na ten rok udało się zrealizować. Stworzyliśmy zgrany zespół, dzięki któremu zamkniemy ten rok mając na koncie prawie 20 udanych portów na konsolę Nintendo Switch. W przyszłym roku najważniejsze dla nas będzie wydanie naszych największych projektów oraz debiut na giełdzie” – dodał prezes.

ConsoleWay specjalizuje się w portowaniu gier na konsole. Jak przypomniał Misztal, szacowana wartość segmentu gier wideo na koniec 2020 roku przekroczy 155 mld USD, natomiast do końca roku 2023 ta kwota ma przekroczyć już ponad 200 mld USD.

„Sprzedaż gier na konsole ma stanowić ponad 30% tej kwoty. Tym samym, konsole wciąż będą jedną z najważniejszych platform dla graczy, a popyt na gry będzie nadal wzrastał. W połączeniu ze startem nowej generacji konsol, tworzy to idealne środowisko dla tego typu działalności spółki, a jak pokazuje sukces wielu innych spółek gamingowych – można wypracować na niej bardzo duże zyski. Celujemy w minimum trzy, cztery bardzo duże projekty w roku. Mamy też zamiar portować mniejsze tytuły – naszym zdaniem, te produkcje również mogą okazać się bardzo zyskowne” – podsumował prezes.

Stwierdził, że rok 2021 będzie dla spółki przełomowy.

„Podpisaliśmy umowę na portowanie bardzo dużych gier, takich jak: ‚Builders of Egypt’, ‚Uboat’, ‚Thief Simulator 2’ i ‚Ultimate Fishing Simulator 2’. Każdy z tych projektów ma bardzo duży potencjał sprzedażowy. Chcemy zagwarantować jak najwyższą jakość każdej z tych produkcji, by odniosły sukces na konsolach. To jednak nie wszystko – spółka jest w trakcie zaawansowanych rozmów, jeśli chodzi o pozyskanie kolejnych, bardzo dużych tytułów stworzonych przez podmioty z grupy PlayWay” – wymienił Misztal.

ConsoleWay to spółka należąca do grupy Ultimate Games, która tworzy porty na konsole istniejącej generacji. W jej planach jest także pozyskiwanie nowych tytułów i dostosowywanie ich do wymagań takich platform jak PlayStation 5 oraz Xbox Series X. Istotnym elementem strategii studia jest bliska współpraca ze spółkami z Grupy PlayWay, polegająca na portowaniu największych tytułów z portfolio grupy.

Źródło: ISBnews