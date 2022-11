Draw Distance potwierdziło, że płatny dodatek do „Serial Cleaners” ma zadebiutować na początku 2023 roku, jednak ostateczna decyzja w tej materii należy do 505 Games. Wciąż trwają pracę nad projektem „Cardinal”, która ma zostać zaprezentowana w ciągu najbliższych miesięcy, poinformował CEO Draw Distance Michał Mielcarek.

„Dodatek pokazuje zaangażowanie wydawcy, że jest on zainteresowany wspieraniem tego projektu. Jest to o tyle istotne, że jest to pewna obietnica dla graczy, że gry wydawane przez 505 Games nie są porzucane. Będzie to dodatek fabularny, nowe poziomy – coś zaskakującego i innego niż podstawowa wersja gry” – powiedział Mielcarek w trakcie wirtualnego spotkania w serwisie Twitch.

Draw Distance otrzymuje wynagrodzenie za produkcję dodatku po osiągnięciu wskazanych kamieni milowych w trakcie tworzenia dodatku. Trwają także prace nad projektem „Cardinal” i w ciągu najbliższych miesięcy spółka chce go szerzej zaprezentować.

CEO zadeklarował także aktualizację strategii firmy, która ma ułatwić komunikację pomiędzy spółką a potencjalnymi akcjonariuszami.

„Jeśli chodzi, o jaki typ gier robimy, jakie mamy umiejętności i jaką technologią się posługujemy, izometria jest czymś, czego chcemy się trzymać. Przynajmniej jakiś czas, bo teraz nie planujemy bardzo agresywnych ruchów do przodu względem zmian w naszych grach. Trzymamy się tych rozwiązań, które mamy i wprowadzamy część nowych” – powiedział Mielcarek.

Jedną z większych zmian jest dodanie do gier więcej elementów związanych z walką i dynamizacją rozgrywki. To ma przyciągnąć potencjalnych nowych odbiorców.

Spółka nie planuje żadnej emisji akcji w tym roku, rozważana jest jednak potencjalna emisja akcji w przyszłości.

„Rok już się kończy, więc za późno na takie działania. My zawsze patrzymy gdzieś tam na opcje pozyskiwania finansowania. Ten rynek jest trudny i robienie gier jest drogie, więc musimy myśleć o tym, co dalej. Zwłaszcza, gdy premiera nie jest udana. Mamy szczęście, że wydawca płaci za dodatek oraz że mamy współpracę z Paradox Interactive” – podsumował CEO.

W międzyczasie Draw Distance planuje wciąż aktualizować swoje gry, ulepszając je o elementy, o które proszą gracze. Na początku 2023 roku jest planowane także wydanie kolekcjonerskiej edycji „Vampire: The Masquerade – Coteries of New York”.

Draw Distance (poprzednio iFun4all) to niezależny producent gier wideo z Krakowa, specjalizujący się w produkcji multiplatformowych tytułów z gatunku action-adventure. Spółka powstała w 2009 roku i jest notowana na NewConnect. Największym akcjonariuszem jest grupa kapitałowa Bloober Team.

Źródło: ISBnews