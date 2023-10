Feardemic, spółka zależna Bloober Team, zawarła umowę z hiszpańskim deweloperem Under the Bed Games na wydanie gry „Tales from Candleforth” na platformy Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4 oraz PlayStation 5, podał Bloober. Umowa została zawarta na okres 7 lat od daty premiery gry, która planowana jest na I kwartał 2024 roku.

Bloober Team, założony w 2008 r., podaje, że jest jednym z najważniejszych światowych producentów gier z gatunku psychological horror. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r. i zapowiada przejście na rynek główny GPW w 2023 r.

Źródło: ISBnews