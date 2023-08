Gra „House Flipper – Pets DLC” na platformie Nintendo Switch sprzedała się od premiery w łącznej liczbie ponad 7 500 cyfrowych egzemplarzy netto (po odliczeniu zwrotów); tym samym w pełni zwróciły się wynoszące przeszło 190 tys. zł łączne koszty produkcji, testów, lokalizacji i marketingu gry w wersji na tę platformę, podało Frozen Way.

„Ponadto zarząd emitenta informuje, iż w dniu 25.08.2023 r. został podpisany aneks nr 2 do umowy na portowanie gry na platformę z dnia 19.08.2022 r. Na mocy aneksu do umowy próg ilościowy 20 000 sprzedanych egzemplarzy gry, którego przekroczenie uprawniało ConsoleWay S.A. z siedzibą w Warszawie do otrzymania wynagrodzenia dodatkowego w kwocie 120 000 zł, został zastąpiony progiem wartościowym opierającym się na przychodach brutto (przed potrąceniem podatków, zwrotów i prowizji sklepów cyfrowej dystrybucji gier) ze sprzedaży gry na platformie, liczonych jako suma faktycznych cen, po których poszczególne egzemplarze gry zostały sprzedane użytkownikom końcowym, w wysokości 299 800 USD” – czytamy w komunikacie.

Przedmiotem działalności Frozen Way jest produkcja i wydawanie gier oraz dodatków do gier na komputery osobiste (sprzedawane za pośrednictwem platformy Steam na rynki globalne) oraz na konsole PlayStation, Xbox oraz Nintendo. Obecnie koncentruje się na produkcji dodatków do gry „House Flipper”. Spółka zadebiutowała na NewConnect w marcu 2023 r.

Źródło: ISBnews