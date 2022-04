Gamedust podjął decyzję o przystąpieniu do prac nad wydaniem gry „Yupitergrad 2: The Lost Station”, który ma być „najbardziej ambitnym” tytułem w historii spółki, podał Gamedust. Planowany termin wydania gry to przełom 2022 i 2023 roku.

„’Yupitergrad 2: The Lost Station’ to kontynuacja przeboju emitenta z roku 2020, tj. gry 'Yupitergrad’, która zdobyła duże uznanie wśród posiadaczy gogli Oculus, stając się jedną z najlepszych i najdłużej wspieranych gier zręcznościowych na platformy VR. W zamierzeniach emitenta 'Yupitergrad 2: The Lost Station’ będzie przy tym najbardziej ambitnym tytułem w jego historii” – czytamy w komunikacie.

Gra zostanie wydana na platformy VR, w tym na platformę Oculus Quest. Obecnie dostępny jest zwiastun gry.

„Planowany termin wydania (premiery) gry to przełom 2022 i 2023 roku” – czytamy dalej.

Z uwagi na fakt, że gra będzie kontynuacją gry „Yupitergrad”, która stanowi obecnie główne źródło przychodów Gamedust, wyniki sprzedaży gry mogą mieć istotne znaczenie dla przyszłych przychodów spółki, podkreślono.

Gamedust to producent gier w segmencie VR, który zadebiutował na NewConnect poprzez odwrotne przejęcie notowanego Inwestycje.pl.

Źródło: ISBnews