Przychody z gier Grupy BoomBit wyniosły 22,22 mln zł w marcu 2022 r., co oznacza wzrost o 12,9% m/m, podała spółka. Łączna liczba pobrań gier Grupy BoomBit w marcu to 19,3 mln.

Wydatki na user acquisition (UA) zwiększyły się o 21,4% m/m do 13,37 mln zł, a koszty prowizji platform wzrosły o 27,7% m/m do do 2,01 mln zł. W rezultacie przychody pomniejszone o UA i prowizje platform wyniosły w marcu 6,84 mln zł (-3,5% m/m), podano.

„W marcu nasze przychody były wyższe o 13% od tych osiągniętych w lutym. W naszym portfolio gier pojawiło się kilka nowych tytułów, takich jak 'Dog Life Simulator’, 'Grass Master’ czy 'Shopping Sort’, które znalazły się wśród naszych najlepszych tytułów w marcu. Zanotowaliśmy też wzrost wydatków na user acquisition, przede wszystkim w grach mid-core, za co odpowiadał 'Hunt Royale’ i wydany na początku marca 'Baseball Club’. Warto przypomnieć, że gry tego typu monetyzują się przez mikropłatności i okres zwrotu z inwestycji w UA jest dłuższy niż w przypadku gier hyper-casual. Ale przy umiejętnym wykorzystaniu narzędzi mogą zarabiać dużo i długo, czego przykładem jest właśnie Hunt Royale” – skomentował prezes Marcin Olejarz, cytowany w komunikacie.

Przychody z gier hyper-casual, wyniosły w marcu 11,3 mln zł i stanowiły ponad połowę wszystkich przychodów osiągniętych przez Grupę BoomBit. Dwie najpopularniejsze gry Grupy BoomBit to w ostatnich miesiącach niezmiennie mid-core „Hunt Royale” i „Darts Club”. Wśród najpopularniejszych tytułów w marcu znalazły się także „Dog Life Simulator” – wydana przez BoomHits gra stworzona przez studio deweloperskie Funcell z Indii, znany przez graczy osiągający dobre wyniki od kilku miesięcy „Car Driving School”, „Grass Master” także wydany przez BoomHits razem z Eternal Studio z USA oraz gra „Shopping Sort”, która została przygotowana przez Skyloft, jedną ze spółek joint venture należących do Grupy BoomBit. W marcu zadebiutował także „Baseball Club”, nowa gra mid-core przygotowana przez zespół BoomBit, wymieniono dalej.

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

Źródło: ISBnews