Plot Twist SA, producent The Last Case of Benedict Fox – najbardziej oczekiwanej gry na Xbox-a – udostępni demo gry na tegorocznym festiwalu Steam Next Fest. Wydarzenie potrwa od 6 do 13 lutego 2023 roku. Będzie to okazja do zagrania w wyczekiwany tytuł spółki na platformie STEAM. Jest to też kolejny krok w kampanii promocyjnej tytułu. Premiera gry planowana jest wiosną 2023 roku w wersjach na Xbox Series X|S, Xbox One i PC. Wydawcą tytułu jest Rogue Games.

– Premiera naszej gry zbliża się z każdym dniem, a my jesteśmy ogromnie dumni, że możemy pochwalić się tym, jak dopracowany jest to tytuł. Przed nami bardzo ważny moment promocji gry i zbierania cennej wiedzy od graczy. Nasi fani będą mogli zanurzyć się w mroczną historię, przeżyć fragment emocjonującej rozgrywki i sprawdzić co przyniesie The Last Case of Benedict Fox. Jestem przekonany, że nasze demo pokaże graczom, dlaczego warto czekać na pełną wersję gry – mówi Paweł Czapla, prezes Plot Twist. – Festiwal STEAM Next Fest to będzie pierwsza okazja, by zagrać w grę w domowym zaciszu, tym bardziej z ciekawością czekamy na komentarze i głosy graczy – dodaje Paweł Czapla.

Premiera gry planowana jest wiosną 2023 roku. The Last Case of Benedict Fox będzie dostępny w wersjach na Xbox Series X|S, Xbox One i PC. The Last Case of Benedict Fox to jedna z najbardziej oczekiwanych premier tego roku. Historia rozgrywa się w bostońskiej posiadłości, w której – w niewyjaśnionych okolicznościach – doszło do morderstwa młodej pary i zaginięcia ich dziecka. Samozwańczy detektyw Benedict Fox oraz połączona z nim podczas narodzin istota pochodzącą z innego wymiaru postarają się odkryć losy tajemniczej rodziny.

– Nasz zespół pracuje bardzo aktywnie, szlifujemy rozgrywkę i mechaniki. Mogę z przekonaniem powiedzieć, że cały świat czeka na premierę gry o naszym bostońskim detektywie. Jesteśmy w stałym kontakcie z graczami, kolejne miesiące będą szczególnie ekscytujące, bo stopniowo będziemy zdradzać następne fragmenty tajemnicy naszego tytułu – dodaje Paweł Czapla.

Spółka w 2022 roku prezentowała The Last Case of Benedict Fox na najważniejszych targach i pokazach gier. Podczas Gamescom Opening Night LIVE gra została okrzyknięta najbardziej oczekiwanym tytułem na Xbox-a. Studio pojawiło się także na targach PAX West w Seattle, EGX London, Poznań Game Arena 2022, a także Paris Games Week.

Źródło: Spółka