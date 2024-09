Data premiery gry „Vampire: The Masquerade – Reckoning of New York” została ustalona na 10 września br., podało Draw Distance. W dniu premiery gra ukaże się na następujących platformach: PC, PlayStation 4 (zadziała również na PlayStation 5), Xbox One (zadziała również na Xbox Series X/S) oraz Nintendo Switch.

Draw Distance (poprzednio iFun4all) to niezależny producent gier wideo z Krakowa. Spółka powstała w 2009 roku i jest notowana na NewConnect. Największym akcjonariuszem jest grupa kapitałowa Bloober Team.

Źródło: ISBnews