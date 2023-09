QubicGames podpisał kolejny aneks do umowy ramowej zawartej z Crazy Labs, podała spółka.

„Umowa została rozszerzona o 23 nowe tytuły: 'ASMR Slicing’, 'DIY Makeup’, 'Sculpt People’, 'My Bakery Empire’, 'DIY Fashion Star – Design Game’, 'My Horse Stories’, 'Frozen Honey ASMR’, 'Multi Maze 3D’, 'Dentist Bling’, 'Baking Time’, 'Tie Dye’, 'Hair Dye’, 'String Pull’, 'Real Cake Maker 3D Bakery’, 'Stylist Girl: Make me Fabolous’, 'Shopping Mall Girl: Chic Game’, 'Tricky Taps’, 'Light-It Up’, 'Coin Rush’, 'Buffet Boss’, 'Lunch Box Ready’, 'Neon On!’ oraz 'Makeup Kit – Color Mixing’ i przewiduje ich dostosowanie oraz wydanie na platformy: Nintendo Switch, Steam Deck, Sony PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Microsoft Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Microsoft Store (PC) i Steam (PC)” – czytamy w komunikacie.

Zgodnie z postanowieniami aneksu do umowy, wymienione gry zostały podzielone na trzy grupy, według których zostaną wydane na co najmniej jednej ze wskazanych platform w terminie do 29 lutego 2024 r. (7 gier), do 20 maja 2024 r. (9 gier) oraz do 31 lipca 2024 r. (7 gier).

QubicGames jest studiem deweloperskim, które zostało założone w 2004 r. Do 2012 r. spółka realizowała głównie gry na konsole Nintendo, a od 2014 r. zajmuje się także produkcjami na platformy iOS/Android, Sony PS4 i PS Vita, a także komputery PC/Mac. Spółka jest notowana na NewConnect od 2016 roku.

Źródło: ISBnews