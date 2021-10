Już 9 listopada odbędzie się premiera gry Komornik: Nieskruszony – pierwszej produkcji Sylen Studio na podstawie książek Michała Gołkowskiego. Dziś o godzinie 18:00 przy współpracy z międzynarodowym dystrybutorem gier – MUVE spółka rozpoczyna przedsprzedaż gry. Z tej okazji Sylen Studio prezentuje nowy trailer promocyjny.

– Zaledwie kilka tygodni dzieli nas od oddania pełnej wersji Komornik: Nieskruszony w ręce graczy. Wersja demonstracyjna gry spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem. Obecnie wprowadzamy ostatnie poprawki – pracujemy nad tym, aby produkcja była jak najlepszej jakości – komentuje Marcin Janiszewski, prezes Sylen Studio.

21 października 2021 r. rozpoczyna się przedsprzedaż gry. Sylen Studio podpisało umowę dystrybucyjną z MUVE – firma zajmie się sprzedażą i promocją produkcji Komornik: Nieskruszony w Polsce, a także w Rosji, Czechach, Słowacji i Węgrzech.

Komornik: Nieskruszony jest produkcją na styku gry paragrafowej i visual novel, osadzoną w książkowym uniwersum wykreowanym przez Michała Gołkowskiego. Gra opowiada historię dziejącą się w trakcie Apokalipsy – Ziemia stanęła w miejscu, gwiazdy spadły z nieba, woda zamieniła się w krew, a anioły mordują pozostałych przy życiu, aby zabrać ich dusze na Sąd Ostateczny. I choć koniec wydaje się nieunikniony, to Apokalipsa nie przebiega zgodnie z planem – okazało się, że dzięki ogromnemu postępowi technologicznemu ludzie mogą umknąć pościgowi jej Jeźdźców. Wobec nieskuteczności ostatecznego rozwiązania, na Ziemię zstąpili wybrani spośród śmiertelników Komornicy, by polować na Grzeszników i ściągać z nich należności za grzechy.

Równolegle z uruchomieniem przedsprzedaży, spółka przygotowuje się do poznańskich targów gier wideo Poznań Game Arena (PGA), które rozpoczną się 22 października. Podczas wydarzenia, na stoisku Sylen Studio gracze będą mogli zagrać w wersję demo gry Komornik: Nieskruszony oraz porozmawiać z twórcami tytułu.

Sylen Studio to niezależne studio gamedevowe, którego strategia rozwoju nastawiona jest na specjalizację w produkcjach gier z gatunku RPG. Spółka pracuje nad grami „Komornik” na podstawie serii powieści fantasy Michała Gołkowskiego, które są wydawane przez Fabrykę Słów. Premiera pierwszego tytułu z tej serii odbędzie się jeszcze w tym roku. Ukończenie prac nad pełnowymiarową produkcją zaplanowane jest na 2023 rok.

Spółka jest w trakcie przygotowań do debiutu na NewConenct.

