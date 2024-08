Ten Square Games (TSG) liczy na wyeliminowanie na końca br. największych przeszkód blokujących pełne wykorzystanie potencjału głównych gier Grupy oraz wzmocnienie jej przewag konkurencyjnych, co powinno doprowadzić do odwrócenia negatywnego trendu w płatnościach Grupy, podała spółka.

„W perspektywie kolejnych kwartałów 2024 roku Grupa zamierza kontynuować rozwój swojej działalności w głównych obszarach i skupić się na poprawie wyników swoich gier. Opracowany plan działań do końca 2024 roku zakłada wyeliminowanie największych przeszkód blokujących, w opinii Zarządu, pełne wykorzystanie potencjału głównych gier Grupy oraz wzmocnienie jej przewag konkurencyjnych, co powinno doprowadzić do odwrócenia negatywnego trendu w płatnościach Grupy” – czytamy w raporcie kwartalnym.

Pierwsza połowa 2024 roku przyniosła spadki w poziomie płatności dwóch głównych tytułów Grupy – „Fishing Clash” i „Hunting Clash”, przy wzroście wpływów z „Wings of Heroes”. W rezultacie całkowity poziom płatności Grupy wyniósł 195,6 mln zł i był niższy o 12,9% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku oraz o 10,5% w stosunku do drugiego półrocza 2023 r., podano także.

„Działania podejmowane przez zespoły robocze będą opierać się na danych i wnioskach z testów przeprowadzonych w produktach Grupy i zakładają dużo większy stopień zautomatyzowania działalności operacyjnej poszczególnych zespołów produktowych oraz zespołów wsparcia produktu w oparciu o najnowsze technologie. Ich głównym celem jest poprawa monetyzacji i jakości głównych produktów Grupy. Dlatego dużo projektów wewnętrznych koncentruje się wokół poprawy doświadczenia graczy z wydarzeń w grach (LiveOps). Zmiana strategii w tym obszarze została wsparta zmianami organizacyjnymi. W celu podniesienia jakości głównych projektów na większą skalę niż dotychczas prowadzone są i będą testy nowych rozwiązań oraz działania mające na celu eliminację błędów technicznych oraz szybsze ładowanie się gier” – czytamy dalej.

Grupa Ten Square Games jest producentem gier mobilnych w modelu free-to-play. W portfolio grupy znajdują się m.in. „Fishing Clash” – jeden z najpopularniejszych na świecie symulatorów wędkarstwa 3D, „Hunting Clash” – realistyczny symulator polowania, a także „Airline Commander” – jeden z najbardziej rozpoznawalnych symulator lotów. Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2018 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews