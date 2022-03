Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 28 lutego – 4 marca br.

CD Projekt: Zarząd podjął decyzję o wstrzymaniu sprzedaży produktów Grupy CD Projekt oraz sprzedaży gier dostępnych na platformie GOG.com na terytorium Rosji i Białorusi. Źródło: ISBnews

All in! Games: Zawarł z Shanghai Holyblade Network Technology umowę licencyjną, na podstawie której spółka udzieliła licencji na dystrybucję, za pośrednictwem platformy Shanghai Holyblade typu „gry w chmurze” (cloudgaming), gier „Fort Triumph” oraz „Red Wings: Aces of the Sky”, podała spółka. Źródło: ISBnews

Noobz From Poland: Chce wykorzystać potencjał Metaverse i NFT, dzięki wczesnemu wejściu na ten rynek przez stworzenie gry strategicznej opartą o powyższe rozwiązania, podała spółka. Wkrótce ogłosi szczegółowe plany projektu. Źródło: ISBnews

CI Games: Powołało bank inwestycyjny Joh. Berenberg, Gossler & Co. na doradcę finansowego spółki w związku z prowadzeniem potencjalnego procesu dual listingu akcji spółki na rynku kapitałowym prowadzonym przez Londyńską Giełdę Papierów Wartościowych, podała spółka. Jednocześnie rada nadzorcza powołała Davida Brodericka na wiceprezesa i CFO spółki. Źródło: ISBnews

Huuuge: Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjął uchwałę znoszącą z dniem 4 marca br. ograniczenia obrotu akcjami Huuuge mające zastosowanie w stosunku do podmiotów amerykańskich, wynikające z amerykańskiej Regulacji S, podał Huuuge. Źródło: ISBnews

11 bit studios: Spółka podpisała umowę nabycia 40% udziałów w spółce Fool’s Theory. Zarząd widzi przestrzeń do tworzenia, we współpracy z Fool’s Theory, rozbudowanych gier z gatunku RPG na bazie posiadanych IP. Źródło: ISBnews

Forever Entertainment, MegaPixel Studio: Data światowej premiery gry „The House of the Dead: Remake” na konsolę Nintendo Switch na 7 kwietnia br., podały spółki Z kolei 31 marca br. rozpocznie się pre-order gry. Cena gry została ustalona na 24,99 euro. W procesie powstawania gry Forever Entertainment odpowiedzialny był za pozyskanie licencji, finansowanie produkcji, QA i marketing, a MegaPixel Studio – za prace programistyczne, graficzne i designerskie. Źródło: spółki

Platige Image: Funkcję business development directora objął Greg Ciach, który odpowiadać będzie za rozwój Platige w obszarze Game Development. Jego zadaniem będzie także udział w projektach na styku gier video i filmu. Greg w swojej dotychczasowej karierze realizował zlecenia dla czołowych klientów, pełnił też kluczowe funkcje w studiach gamedevowych. Źródło: spółka

Ultimate Games: Wydawca wprowadził na rynek 3 marca grę „Bus Driver Simulator: Countryside” na Nintendo Switch. Jednocześnie do sprzedaży trafił „Farm Manager 2022” w wersji na Xbox. 24 marca na PlayStation 4 zadebiutuje „Mr. Prepper”, zapowiedziała spółka. Źródło: spółka

Tencent: Przejmuje 1C Entertainment, którego grupa kapitałowa składa się z szeregu spółek działających w różnych segmentach branży gier. Do najważniejszych z nich zaliczyć można zajmującą się dystrybucją pudełkową Cenegę, sklep cyfrowy Muve, wydawcę 1C Online Games oraz Qloc oferujący specjalistyczne usługi z zakresu programowania testów i lokalizacji. Źródło: media

Acer: Znalazł się w ścisłej czołówce marek oferujących gamingowe komputery stacjonarne w Polsce. Komputery marek Acer i Predator trafiły w ubiegłym roku do prawie 10 tys. klientów. Według opublikowanego właśnie raportu GfK, producent odnotował w 2021 roku blisko 18% udziału w rynku desktopów gamingowych. Źródło: ISBtech

Ten Square Games: Przychody spółki wyniosły w lutym 7 mln USD wobec 7 mln USD w styczniu, według Sensor Tower. Gra „Fishing Clash” wygenerowała 5 mln USD (wobec 5 mln USD w styczniu). Pobrania wyniosły 0,9 mln (wobec 1,3 mln w styczniu). Gra „Hunting Clash” wygenerowała 1,6 mln USD (wobec 1,6 mln USD w styczniu). Pobrania wyniosły 0,6 mln (wobec 0,9 mln w styczniu). Gra „Fishing Clash” w Chinach na iOS wygenerowała ok. 0,2 mln USD (wobec 0,2 mln USD w styczniu). Przychody gier RORTOS wyniosły 0,4 mln USD (wobec 0,5 mln USD w styczniu). Źródło: Trigon

Huuuge Games: Przychody spółki wyniosły w lutym 16 mln USD wobec 17 mln USD w styczniu, według Sensor Tower. Gra „Huuuge Casino” wygenerowała 9 mln USD (wobec 10 mln USD w styczniu). Gra „Billionaire Casino” wygenerowała 5 mln USD (wobec 6 mln USD w styczniu). Przychody „Traffic Puzzle” wyniosły 1,1 mln USD (wobec 1,2 mln USD w styczniu). Źródło: Trigon

11bit studios: Nabycie Fool’s Theory uzasadnia doświadczeniem w grach RPG, którego nie ma 11bit, wspólna wizja przyszłości i podobne wartości tworzenia gier, synergie po stronie wykorzystania IP, współdzielenie know-how. W ciągu ok. 6 miesięcy będzie biznesplan dla FT na lata 2023-27 w celu utworzenia programu motywacyjnego. 11bit nie wyklucza debiutu Fool’s Theory na NewConnect. Więcej informacji o projekcie Vitriol zapowiedziano na w II kw. 2022. Budżet projektu to 17 mln zł (łącznie z marketingiem). Źródło: Trigon

Artifex Mundi: Przychody gier spółki w lutym wyniosły 0,5 mln USD, według Sensor Tower. Źródło: Trigon

Illuminar Gaming: Najstarsza i jedna z największych organizacji e-sportowych w Polsce dołącza do platformy Zetly. Na mocy podpisanego porozumienia o partnerstwie, Illuminar będzie mógł w przyszłości wyemitować własne tokeny użytkowe i stworzy wspólnie z Zetly cyfrowy ekosystem fanów e-sportu w naszym kraju. Źródło: ISBtech

Two Horizons: Studio należące do grupy kapitałowej The Dust w ramach zimowej edycji Festiwalu Steam udostępniło darmowe demo „Camping Builder”. Wydarzenie należy do grona największych festiwali w branży gamedev i tym razem trwało od 21. do 28. lutego br. Demo „Camping Builder” spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem. Spółka zebrała cenny feedback od graczy, który pomoże w dalszym, intensywnym rozwijaniu gry. Źródło: spółka

Bloober Team: Podjął decyzję o wstrzymaniu sprzedaży gier spółki w Rosji i na Białorusi. Źródło: spółka

