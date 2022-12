Umowa wydawnicza Starward Industries z 11bit studios precyzuje kwestie produkcji DLC do „The Invincible”, ale nie ma w tym temacie ostatecznych ustaleń, wynika z wypowiedzi członka zarządu Michała Pietrzkiewicza. Wersja VR gry jest dyskutowana.

„Umowa wydawnicza precyzuje również kwestie produkcji DLC, ale czy i w jakiej ilości zależy od konkretnych ustaleń miedzy spółkami” – powiedział Pietrzkiewicz podczas prezentacji w ramach GPW Innovation Day.

Zaznaczył, że w 2023 „The Invincible” trafi na PC i konsole.

„Przechodzimy do zasadniczej części kampanii marketingowej” – wskazał.

Jednocześnie stwierdził, że ewentualna wersja VR „Niezwyciężonego” jest dyskutowana.

„Ale jest coś więcej niż teoretyczne rozważanie” – stwierdził członek zarządu.

Ponadto podał, że spółka rozważa kilka „różnej wielkości” pomysłów na drugą grę. Jednocześnie spółka „intensywnie pracuje” nad poprawą procesów rekrutacyjnych i produkcyjnych.

„W jednej z rozważanych gier widzimy potencjał do wykorzystania assetów z 'Niezwyciężonego’, co oczywiście skróciłoby czas produkcji” – podkreś,lił Pietrzkiewicz.

Starward Industries to krakowski producent gier komputerowych i konsolowych z segmentu Premium Indie. Studio w sierpniu 2020 r. zadebiutowało na rynku NewConnect. Spółka pod wodzą Marka Markuszewskiego, wcześniej starszego producenta w CD Projekt Red, pracuje nad debiutancką produkcją opartą na powieści Stanisława Lema pt. „Niezwyciężony”. Akcjonariuszami Starward Industries, oprócz kluczowych pracowników, są polscy inwestorzy indywidualni z sektora gamingu oraz dwie międzynarodowe instytucje, w tym Acion Partners należący do amerykańskiego funduszu KKR.

11 bit Studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w 2015 r. Spółka ma na koncie takie tytuły, jak: „Anomaly”, „This War of Mine” i „Frostpunk” 11 bit studios prowadzi też program wydawniczy 11 bit publishing, w ramach którego, wydała m.in. gry „Moonlighter” i „Children of Morta”.

Źródło: ISBnews