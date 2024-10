Gemini Group UAB zwiększył swoje zaangażowanie w Vivid Games, nabywając dodatkowy pakiet udziałów od Aleksandry i Remigiusza Kościelnych, co oznacza, że po rejestracji ostatniej emisji jego udział w kapitale spółki wynosił będzie 49%, poinformował prezes Vivid Games Piotr Gamracy. Podkreślił, że „chęć tak dużego zaangażowania stanowi wyraz ogromnego zaufania” do strategii i wizji spółki oraz jego zespołu.

„Z przyjemnością informuję, że Gemini Group UAB – nasz inwestor, zwiększył swoje zaangażowanie w spółkę, nabywając dodatkowy pakiet udziałów od Aleksandry i Remigiusza Kościelnych, co oznacza, że po rejestracji ostatniej emisji jego udział w kapitale spółki wynosił będzie 49%. Chęć tak dużego zaangażowania stanowi wyraz ogromnego zaufania do naszej strategii, wizji oraz zespołu, który każdego dnia ciężko pracuje na sukces firmy” – napisał Gamracy w liście przełanym do ISBnews.

„Chciałbym w tym miejscu podziękować za wieloletnią współpracę Remigiuszowi, który zbudował solidne fundamenty naszej firmy, prowadząc ją od fazy start-upu i da podwaliny do obecnego etapu rozwoju. Jego decyzja o sprzedaży udziałów jest naturalnym krokiem w kierunku nowych wyzwań zawodowych i osobistych” – dodał prezes.

Zwiększone zaangażowanie naszego głównego inwestora potwierdza, że widzi on ogromny potencjał dalszego rozwoju i wspiera długoterminową strategię spółki, podkreślił.

„Pragniemy zapewnić wszystkich naszych pracowników, akcjonariuszy oraz partnerów, że spółka będzie kontynuować realizację dotychczasowych planów, dbając o stabilność i jakość, które zawsze były naszymi priorytetami. Jesteśmy pewni, że współpraca z nowym, jeszcze bardziej zaangażowanym udziałowcem pozwoli nam osiągnąć kolejne sukcesy i umocni naszą pozycję na rynku” – podsumował Gamracy.

We wrześniu Vivid Games podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję 23 250 000 akcji serii I, w drodze subskrypcji prywatnej, zaś akcje zostaną zaoferowane Gemini Grup UAB w ramach realizacji postanowień umowy inwestycyjnej. Dotychczasowi akcjonariusze zostali pozbawieni prawa poboru akcji serii I. Jak informowała wówczas spółka, pozyskanie inwestora powoduje jednocześnie zakończenie przeglądu opcji strategicznych, o rozpoczęciu którego spółka informowała w czerwcu br.

Vivid Games działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit „Real Boxing”. Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

