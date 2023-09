Klabater dołączył do wyprzedaży gier na Xbox – Klabater Publisher Sale, podała spółka. Wyprzedaż będzie trwała od 12 do 25 września. Spółka zaprezentuje tam w sumie 44 pozycje ze swojego back katalogu, co składa się na 28 tytułów, 3 pakiety gier i 13 dodatków. Jest to jedna z największych wyprzedaży na konsole, w której weźmie udział Klabater, gracze będą mogli liczyć na przeceny do 85%.

Klabater to polski wydawca i producent gier wideo, notowany na NewConnect. Spółka ma na swoim koncie wydanie gier „Moonshine Inc.”, „We. The Revolution”, „Heliborne”, „Crossroads Inn” oraz wielu innych na komputery PC oraz konsole. Spółka oferuje również usługi portingowe, przenosząc uznane tytuły z PC na platformy konsolowe.

Źródło: ISBnews