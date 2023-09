Rada dyrektorów Huuuge podjęła uchwałę o powołaniu Wojciecha Wronowskiego, który sprawował dotychczas funkcję dyrektora ds. działalności operacyjnej (nie będąc jednak członkiem kadry kierowniczej), i włączeniu do kadry kierowniczej jako dyrektora generalnego (CEO), podała spółka. Anton Gauffin ustąpił z funkcji prezesa oraz dyrektora generalnego (CEO) i został powołany na stanowisko przewodniczącego rady dyrektorów, pozostając jednocześnie dyrektorem wykonawczym spółki, podało Huuuge.

Ponadto Erik Duindam, który pełnił dotychczas funkcję dyrektora ds. technologii (nie będąc jednak członkiem kadry kierowniczej spółki), został włączony do kadry kierowniczej jako prezes i dyrektor ds. działalności operacyjnej. Marek Chwałek, który pełnił dotychczas funkcję wiceprezesa wykonawczego ds. finansowych (nie będąc jednak członkiem kadry kierowniczej), został włączony do kadry kierowniczej jako skarbnik. Monika Kierepa została powołana na stanowisko sekretarza.

„Budowanie Huuuge było podróżą, podczas której przez ostatnie 20 lat byłem bardzo praktyczny w różnych rolach i miejscach, w zależności od potrzeb biznesu. Od czasu założenia Huuuge Games w 2014 roku firma ogromnie się rozrosła, a nasze operacje rozwijały się poziom po poziomie, co doprowadziło do naszego komercyjnego sukcesu. Teraz, po zwiększeniu naszej rocznej skorygowanej EBITDA do skali ponad 100 milionów USD (LTM), nadszedł czas, aby pomyśleć strategicznie o przyszłym rozwoju Huuuge i planowaniu sukcesji, aby zapewnić sukces na nadchodzące dziesięciolecia” – powiedział Gauffin, cytowany w komunikacie.

Huuuge jest globalnym producentem gier typu free-to-play i wydawcą gier online przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe. Spółka zadebiutowała na GPW w lutym 2021 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 318,62 mln USD w 2022 r.

Źródło: ISBnews