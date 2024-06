Ailleron zdecydował o zainicjowaniu procedur zmierzających do zakończenia działalności spółek zależnych Ailleron Global Inc. oraz Ailleron Asia PTE. Ltd., podała spółka. Celem utworzenia tych spółek był rozwój sprzedaży oraz obsługa klientów na rynkach azjatyckim i amerykańskim, obecnie jednak działalność na tych rynkach spółka realizuje bezpośrednio lub poprzez inne podmioty.

Ailleron specjalizuje się w budowaniu produktów i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Produkty skierowane są zarówno do szeroko pojętego sektora finansowego, jak i telekomunikacyjnego. Spółka jest notowana na GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews