Nadzwyczajne walne zgromadzenie Pure Biologics nie poddało pod głosowanie uchwały o emisji do 611,11 tys. warrantów subskrypcyjnych serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji do 611,11 tys. akcji serii P z wyłączeniem prawa poboru oraz o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii P do obrotu na rynku regulowanym, podała spółka. Pure Biologics poinformował ISBnews, że w przypadku zwołania kolejnego walnego zgromadzenia nie będzie obowiązywała wymagana do uzyskania kworum liczba głosów.

„Przewodniczący nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oświadczył, że wobec brzmienia art. 449 § 1 w zw. z art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz wobec braku wynikającego z powołanych artykułów kworum wynoszącego co najmniej 1/3 kapitału zakładowego spółki nadzwyczajne walne zgromadzenie nie jest zdolne do podjęcia uchwały o proponowanej treści” – czytamy w komunikacie spółki.

„Z technicznego punktu widzenia istotnym jest, że w przypadku zwołania kolejnego walnego nie będzie obowiązywała wymagana do uzyskania kworum liczba głosów” – dodała spółka w komentarzu dla ISBnews.

Projekt przewidywał, że w celu przyznania eCapital (inwestorowi) praw do objęcia akcji serii P, nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia o emisji do 611 110 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C, uprawniających ich posiadacza do objęcia emitowanych przez spółkę na podstawie niniejszej uchwały akcji zwykłych na okaziciela serii P z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki.

Objęcie warrantów subskrypcyjnych miało zostać zaoferowane inwestorowi w związku z umową inwestycyjną, zawartą pomiędzy spółką, Filipem Jeleniem a inwestorem 12 lipca 2024 r., a przyjęcie oferty objęcia warrantów mogło nastąpić w każdym czasie w terminie od 3 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. zgodnie z postanowieniami tej umowy inwestycyjnej.

Pure Biologicsjest biofarmaceutyczną firmą działającą w modelu Virtual Biotech. Koncentruje się na odkrywaniu i rozwijaniu leków biologicznych, działając w obszarze immunoonkologii i nefrologii. W 2020 r. spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW z rynku NewConnect, na którym była notowana od 2018 r.

Źródło: ISBnews