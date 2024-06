Akcjonariusze Seco/Warwick zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 8,62 mln zł z zysku netto za 2023 r.na dywidendę, co oznacza wypłatę 1 zł zł na akcję, podała spółka. ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 18 czerwca oraz termin wypłaty dywidendy na 28 czerwca br.

Seco/Warwick to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 622,7 mln zł w 2022 r.

Źródło: ISBnews