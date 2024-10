Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych wzrosły do 368,95 mld zł na koniec września 2024 r. (+0.7% m/m), podały Analizy.pl i Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.

„Nieprzerwanie już od 19 miesięcy trwa dobra passa w branży TFI. W obliczu nadpłynności sektora bankowego klienci wciąż przenoszą kapitał z lokat do funduszy. We wrześniu saldo wpłat i wypłat w segmencie produktów detalicznych sięgnęło 3,3 mld zł, tyle samo, co w sierpniu. Cały rynek, łącznie z funduszami niedetalicznymi i PPK pozyskał 3,7 mld zł” – czytamy w raporcie.

„We wrześniu 2024 r. aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych powiększyły się o 2,5 mld zł (+0,7% m/m), sięgając poziomu niemal 369 mld zł. Choć wzrost ten to efekt zarówno dodatnich wyników sprzedażowych, jak i inwestycyjnych, jest to najsłabszy miesiąc pod względem przyrostu aktywów od sierpnia ubiegłego roku” – czytamy również.

Wrzesień był udany dla inwestujących w fundusze dłużne. Obligacjom sprzyjało rozpoczęcie cyklu obniżek stóp procentowych w USA i oczekiwanie na kontynuację cięć w strefie euro. Mierzący ceny krajowych obligacji skarbowych indeks IROS wzrósł w ubiegłym miesiącu o 1,1%. We wszystkich grupach z segmentu dłużnego w ujęciu średnim pojawiły się dodatnie stopy zwrotu. Co więcej, spośród wszystkich analizowanych przez nas funduszy dłużnych tylko 3 (podobnie jak w sierpniu) znalazły się pod kreską. Równocześnie kapitał cały czas płynie głównie do funduszy dłużnych, które we wrześniu pozyskały 3,5 mld zł netto, jedynie nieco mniej niż w sierpniu., wymieniono w materiale.

„W efekcie obu tych czynników (wyników zarządzania i sprzedażowych) aktywa funduszy dłużnych wzrosły we wrześniu o ponad 4,4 mld zł (+3,1% m/m), do 145,7 mld zł, co stanowi 39,5% udziału w całym rynku. W przypadku funduszy dłużnych polskich aktywa sięgają już 134,6 mld zł i są na najwyższym poziomie w historii. Jedynie w tym roku powiększyły się o niemal 32 mld zł. Aktywa funduszy dłużnych zagranicznych wzrosły we wrześniu o 0,6 mld zł, a od początku roku o 2,8 mld zł i na koniec ubiegłego miesiąca przekraczały 11 mld zł. Najwyższą dynamikę przyrostu aktywów w ujęciu procentowym (+3,9% m/m) miały we wrześniu fundusze dłużne polskie korporacyjne. W ujęciu nominalnym najmocniej spuchły portfele funduszy dłużnych polskich o uniwersalnej strategii (+1,7 mld zł m/m), które równocześnie są największą grupą pod względem wartości aktywów – w segmencie zgromadzone jest 58,2 mld zł” – czytamy dalej.

Na drugim miejscu pod względem wzrostu aktywów w ujęciu nominalnym znalazły się fundusze zdefiniowanej daty PPK, systematycznie zasilane wpłatami pracowników i pracodawców. We wrześniu ich portfele powiększyły się o niespełna 0,5 mld zł (+1,9% m/m) i na koniec miesiąca ich wartość wyniosła 25,3 mld zł, a udział w rynku 6,9%, podano dalej.

„Wzrostu aktywów zanotowały także fundusze mieszane, a więc takie, które inwestują zarówno w akcje, jak i obligacje. Ich wartość powiększyła się o 357 mln zł (+0,8% m/m) do 43,4 mld zł. To zasługa głównie wyników zarządzania. We wrześniu klienci wpłacili do funduszy mieszanych łącznie zaledwie 52 mln zł netto” – napisano także w raporcie.

W pozostałych segmentach funduszy we wrześniu zanotowano spadek aktywów. Najmocniej skurczyły się portfele funduszy aktywów niepublicznych (-2,3 mld zł, -2,2% m/m), co jest głównie efektem wypłaty środków z dwóch funduszy dedykowanych (FIZAN) spod egidy Ipopema TFI oraz Forum TFI. O niemal 0,5 mld zł do poziomu 38,1 mld zł spadły we wrześniu aktywa funduszy akcji, które borykały się z odpływem kapitału. W ubiegłym miesiącu klienci wypłacili z nich łącznie niemal 200 mln zł netto, wskazano.

Wrzesień nie sprzyjał także funduszom absolutnej stopy zwrotu, których aktywa skurczyły się o niespełna 40 mln zł i na koniec miesiąca wyniosły 7 mld zł, podano również.

Źródło: ISBnews