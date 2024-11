Amica, która po III kwartale bieżącego roku odnotowała wzrost sprzedaży na rynku polskim o 9% r/r, wiąże ten fakt m.in. z poprawą sytuacji na rynku. Poza Polską spółka odnotowała wzrost sprzedaży tylko w Azji Środkowej (część segmentu Wschód), poinformował wiceprezes Michał Rakowski.

„W Polsce od początku roku udaje nam się nieznaczenie polepszać sytuację w stosunku do konkurencji. [Wzrost sprzedaży] to więc zasługa częściowo naszych zespołów sprzedażowych, ale nie obyło by się bez pozytywnych wskaźników makro, które na rynku polskim są notowane” – powiedział Rakowski podczas konferencji prasowej.

Podkreślił, że gdyby podobne trendy pojawiły się na pozostałych rynkach, spółka będzie gotowa na odpowiedź sprzedażową.

„Liczę i chciałbym, żeby w 2025 r. również inne rynki wykazywały tendencje pozytywne” – dodał.

W komentarzu do wyników za III kw. spółka podała, że w okresie pierwszych 9 miesięcy br. zanotowała 1,9 mld zł przychodów ze sprzedaży (-11% r/r, -228 mln zł), co odzwierciedliło spadek popytu na AGD w Europie. Choć sprzedaż urządzeń w Polsce, na rodzimym i biznesowo najważniejszym rynku dla Grupy Amica, wzrosła o ponad 9% r/r (+49 mln zł), nie pokryła spadków na przeżywających głębszą dekoniunkturę innych rynkach.

Według segmentów geograficznych, zmiana r/r była następująca: Zachód (-14%), Polska (+9%), Wschód (-28%), Północ (-23%), Południe (-20%).

Pomimo pozytywnych efektów podjętych działań optymalizacyjnych, Grupa Amica wypracowała niższy o 29% r/r wynik EBITDA (68,7 mln zł), a także zanotowała spadek zysku operacyjnego o ponad połowę (do 24,7 mln zł), co przyczyniło się do zejścia zysku brutto i netto nieznacznie w strefę ujemną.

„Wykonaliśmy pracę nad kapitałem obrotowym i strukturą bilansu, dzięki czemu mamy wciąż bezpieczne wskaźniki i zdrowy bilans, przykładowo dług netto do EBITDA na koniec września był znacznie poniżej poziomu wynikającego ze zobowiązań finansowych z instytucjami finansowymi, a stan gotówki i jej ekwiwalentów przekraczał 106 mln zł. Mamy jasny plan, jak powrócić do generowania satysfakcjonujących zysków i wzrostów sprzedaży nawet przy niesprzyjającym otoczeniu. Upubliczniliśmy pod koniec września ogólne założenia długoterminowej strategii 'Back to Profitability’, której plany operacyjne w każdym obszarze konsekwentnie już realizujemy” – powiedział Rakowski, cytowany w komunikacie.

Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. W 2023 r. miała 2,84 mld zł skonsolidowanych przychodów.

