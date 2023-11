Arctic Paper odnotował 51,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 221,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 95,04 mln zł wobec 259,55 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 124,52 mln zł wobec 298,21 mln zł zysku rok wcześniej.

„Spadek zysku ze sprzedaży, EBIT, EBITDA i zysku netto zarówno w trzecim kwartale 2023 roku w porównaniu do trzeciego kwartału 2022 roku jak i za trzy kwartały 2023 roku w porównaniu do trzech kwartałów 2022 roku wynika ze spadku sprzedaży papieru i celulozy jak i kosztów stałych, które nie spadały proporcjonalnie do spadku sprzedaży” – czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 854,81 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 1 402,14 mln zł rok wcześniej.

„Spadek przychodów ze sprzedaży papieru i celulozy zarówno w trzecim kwartale 2023 roku w porównaniu do trzeciego kwartału 2022 roku jak i za trzy kwartały 2023 roku w porównaniu do trzech kwartałów 2022 roku wynika przede wszystkim ze spadku popytu na papier i celulozę, a w konsekwencji wolumenu sprzedaży” – czytamy dalej.

Wolumen sprzedaży papieru w III kw. br. wyniósł 108 tys. ton wobec 168 tys. ton rok wcześniej, zaś celulozy – odpowiednio: 102 tys. ton wobec 96 tys. ton.

„Trzeci kwartał 2023 r. wydaje się słabszy w porównaniu z analogicznym kwartałem 2022 r. – który był jednym z najsilniejszych w historii Grupy – ale mimo to zapewnił marżę EBITDA zgodną z naszym celem. Nasza koncentracja na marżach, a nie na wolumenach, nadal przynosi pożądane efekty. Pomimo zmniejszenia się przychodów o 39% do 854,8 mln zł (1 402,1 mln zł) zysk EBITDA osiągnął 124,5 mln zł (298,2 mln zł) przy marży EBITDA na poziomie 14,6%. Silne przepływy pieniężne w tym okresie wzmocniły pozycję finansową Grupy, a wskaźnik długu netto do EBITDA osiągnął rekordowo niski poziom -0,59 (-0,22). Mocny bilans jest naszą silną stroną w trakcie realizacji planowanych znaczących inwestycji strategicznych” – napisał prezes Michał Jarczyński w komentarzu do wyników III kw. dołączonym do raportu.

„Przychody w segmencie papieru wyniosły 590,3 mln zł (1 042,1 mln zł). W pierwszej połowie br. popyt osłabł, ponieważ klienci zmniejszali swoje zapasy. W trzecim kwartale zaobserwowaliśmy jednak pierwsze oznaki ożywienia. Wykorzystanie mocy produkcyjnych w tym okresie wzrosło i osiągnęło 66 procent. Nadal koncentrujemy się na marżach – w tym okresie osiągnęliśmy marżę EBITDA na poziomie 16%. Ponieważ kwartał porównawczy był wyjątkowy dobry warto zauważyć, że wynik w segmencie papieru jest historycznie mocny” – dodał.

Prezes podkreślił, że Arctic Paper uzyskał prawa patentowe do innowacyjnej bariery o właściwościach antybakteryjnych. Zastosowanie specjalnie opracowanej formuły sprawia, że Amber Care spełnia normy ISO 20743 i ISO 18184, a składniki mieszanki ulegają rozkładowi bez zanieczyszczania środowiska i są biodegradowalne.

„W segmencie celulozy – Rottneros – przychody wyniosły 693 mln SEK (806) przy EBITDA na poziomie 79 mln SEK (233), głównie z powodu spadających cen. Okres ten charakteryzował się malejącymi zapasami i rosnącymi dostawami, a równowaga na rynku celulozy przesunęła się na korzyść sprzedawców. Prowadzone są inwestycje w rozbudowę mocy produkcyjnych CTMP, w energię odnawialną i magazynowanie energii” – napisał dalej Jarczyński.

Inwestycja joint venture w nowy zakład produkcyjny tacek z formowanego włókna celulozowego w Kostrzynie postępuje, a jego uruchomienie planowane jest na 2024 rok. Na harmonogram wpływają długie terminy dostaw niezbędnego sprzętu, poinformował także.

„Arctic Paper kontynuuje rozwój w zakresie zrównoważonych rozwiązań energetycznych. W tym kwartale podjęto decyzję o zainwestowaniu 285 mln SEK w modernizację kotła na biopaliwo i turbiny parowej w Grycksbo. Inwestycja zwiększy konkurencyjność zakładu i wygeneruje nowy strumień przychodów, ponieważ fabryka będzie produkować 50 000 ton pelletu drzewnego rocznie o szacunkowej wartości około 100 mln SEK. Instalacja zmniejszy również koszty energii papierni o 50 mln SEK. W tym okresie realizujemy budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 17 MW w Kostrzynie” – wskazał prezes.

Podkreślił też, że minęły ponad dwa lata, odkąd Arctic Paper przyjął nową strategię, której celem jest dywersyfikacja w kierunku produkcji energii odnawialnej i opakowań, będących alternatywą dla tworzyw sztucznych.

„Wyniki jakie osiągamy od roku 2021 pokazują, że obrana strategia jest słuszna i będziemy ją kontynuować. Po przeglądzie strategii, w segmencie energii odnawialnej postanawiamy skoncentrować się raczej na inwestycjach w farmy fotowoltaiczne zamiast turbin wiatrowych. Jeśli chodzi o opakowania – większy potencjał widzimy w tackach z włókna niż w papierze opakowaniowym. Nasze zobowiązanie do inwestowania w działalność o wyższej marży, mniejszym wpływie na środowisko i mniejszej zmienności wyników pozostaje w mocy” – podsumował Jarczyński.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 199,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 558,4 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 723,27 mln zł w porównaniu z 3 809,18 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 378,98 mln zł wobec 833,99 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,89 mld zł w 2022 r.

Źródło: ISBnews