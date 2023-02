Best podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii Z2 o łącznej wartości nominalnej do 20 mln zł, podała spółka. Oferta obligacji jest częścią publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł. Zapisy na obligacje będą przyjmowane od 23 lutego do 10 marca br.

„W naszej ocenie najbliższe lata będą stać pod znakiem wzrostu europejskiego rynku wierzytelności. Mamy ambicje i potencjał, by Grupa Best wykorzystała ten okres do wzmocnienia swojej pozycji rynkowej i istotnego zwiększenia skali prowadzonej działalności. Niezmiennie zakładamy, że obligacje korporacyjne pozostaną jednym z istotnych źródeł finansowania rozwoju grupy. Wierzymy, że nasza wysoka wiarygodność związana z dotychczasową obsługą zadłużenia finansowego, niskie zadłużenie oraz obiecujące perspektywy rozwoju przełożą się na zainteresowanie ofertą obligacji serii Z2” – powiedział prezes Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.

Best oferuje inwestorom 200 tys. obligacji serii Z2 o wartości nominalnej 100 zł każda. Kupon obligacji będzie wypłacany kwartalnie, a ich wykup nastąpi 14 marca 2027 r. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst. Zapisy na obligacje serii Z2 będą przyjmowane od 23 lutego do 10 marca br. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Dom Maklerski Banku BPS, Ipopema Securities, Michael / Ström Dom Maklerski oraz Noble Securities. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 3M oraz marży w wysokości 4,5 pkt proc. w skali roku.

„Harmonogram oferty publicznej obligacji Best S.A.

Dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów – 23 lutego 2023 r.

Dzień zakończenia przyjmowania zapisów – 10 marca 2023 r.

Dzień przydziału | Dzień rozpoczęcia naliczania odsetek – 14 marca 2023 r.

Przewidywany dzień emisji – 30 marca 2023 r.

Przewidywany pierwszy dzień notowań obligacji

4 kwietnia 2023 r.” – czytamy dalej.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 339 mln zł w 2021 r.

