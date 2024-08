W opublikowanym właśnie raporcie za drugi kwartał 2024 roku BizTech Konsulting SA, czyli spółka informatyczna z rynku giełdowego NewConnect, poinformowała o osiągnięciu przychodów netto ze sprzedaży na poziomie 4.647,4 tys. zł, oznaczających wzrost o 25,3% w ujęciu rok do roku oraz zysku netto w wysokości 31,49 tys. zł, wobec 52,02 tys. zł na koniec drugiego kwartału poprzedniego roku. Jak podkreśla spółka z sektora IT istotny wpływ na wypracowane wyniki miał mocny wzrost sprzedaży licencji o 58,1% do poziomu 1.267,39 tys. zł oraz wzrost sprzedaży usług o 16,3% do poziomu 3.380,0 tys. zł. Jak zaznaczono marże na zrealizowanej sprzedaży licencji są jednak niższe niż marże na sprzedaży usług. Na poziomie operacyjnym zwrócono uwagę na realizację zamówienia dla klienta z branży medycznej, którego wartość wyniosła 762 tys. zł.

„W II kw. 2024 r. świadczono więcej usług w zakresie helpdesku i zarzadzania IT. Emitent rozwija zakres świadczenia usług outsourcingowych, na które popyt zdecydowanie rośnie. Spółka dostrzega zwiększone zainteresowanie produktami z obszaru cyberbezpieczeństwa. Na platformie RedTrain został osadzony 4-etapowy kwestionariusz badania potrzeb szkoleniowych. Badanie to polega na zebraniu preferencji uczestników, określeniu ich poziomu zaawansowania (wiedzy i umiejętności) oraz potencjalnych kierunków dalszego rozwoju. Jego wyniki pozwalają na przyporządkowanie uczestników do odpowiednich grup. W badaniu tym uczestniczyło 161 osób. Dla 1.650 pracowników RedTrain jest portalem wiedzy o kulturze organizacyjnej ich firmy” – czytamy na wstępie komentarza wynikowego BizTech Konsulting SA.

W dalszej części raportu kwartalnego spółka informatyczna podkreśla między innymi, że większość prowadzonych szkoleń odbywa się w formule stacjonarnej, która jest wyżej marżowa od typu online, odnosząc się szerzej do istoty działań podejmowanych w obszarze usług.

„Większą część szkoleń spółka organizowała w formie stacjonarnej, są to głównie szkolenia wdrożeniowe dla firm. Są one efektywniejsze i jednocześnie bardziej zyskowne niż szkolenia w formule online. Spółka świadczyła więcej usług outsourcingowych, głównie dla stałych, dotychczasowych klientów. Dział Edukacji przeprowadził w sumie 494 egzaminy. Przeszkolono 261 osób na kursach z szeroko rozumianych aplikacji biurowych i warsztatów technicznych na różnych poziomach” – przybliżono aspekt biznesowy segmentu szkoleń i edukacji BizTech Konsulting SA.

„W obszarze outsourcingu spółka odnowiła współpracę z zagraniczną firmą z branży usługowej. W planach jest zatrudnienie kilku osób, w związku z czym prowadzone są działania rekrutacyjne. Kontynuowano wieloletnie kontrakty na outsourcing IT. W ramach jednego z nich prowadzone są dodatkowo rekrutacje na nowe stanowiska u klienta z branży spożywczej. Spółka rozpoczęła współpracę z firmą z branży finansowej” – uzupełniono o informacje dotyczące obszaru outsourcingu IT oraz widocznych perspektyw biznesowych na tym polu.

W raportowanym okresie największy wpływ na wynik finansowy, analogicznie jak kwartał wcześniej, wywarły mocny wzrost wynagrodzeń, związany z presją płacową, o 17,9% r/r, wzrost ubezpieczeń społecznych o 51,1% r/r oraz wzrost kosztów finansowych o 110,5% r/r. W komentarzu wynikowym odnotowano także, że zysk z działalności operacyjnej wyniósł na koniec drugiego kwartału 2024 roku 145,79 tys. zł i wzrósł o 23,4% w ujęciu rok do roku, natomiast EBITDA osiągnęła poziom 224,46 tys. zł, wobec 184,88 tys. zł w analogicznym okresie rok wcześniej, co oznacza wzrost o 21,4% r/r.

„Spółka kontynuuje intensywnie rozmowy w sprawie pozyskania nowych kontraktów oraz zwiększenia liczby zleceń od dotychczasowych klientów. Spółka oczekuje utrzymania wysokiego poziomu sprzedaży usług i towarów w kolejnych kwartałach i poprawy rentowności sprzedaży” – czytamy w podsumowaniu.

