Bowim odnotował 150,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 17,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 228,11 mln zł wobec 28,27 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 234,53 mln zł wobec 33,92 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 258,54 mln zł w 2021 r. wobec 1 205,73 mln zł rok wcześniej.

„Rok 2021 pomimo początkowych obaw, był najlepszym rokiem w historii Grupy Bowim zarówno w ujęciu jednostkowym, jak i skonsolidowanym. Cały rok upłynął pod znakiem dobrej koniunktury i wysokich cen stali, które swój szczyt osiągnęły na przełomie drugiego i trzeciego kwartału, co przełożyło się na istotny wzrost rentowności grupy – marża EBIT wzrosła z 2,3% do 10,1%, tj. o prawie 340%. Na skutek gwałtowniejszego niż oczekiwano ożywienia popytu na stal, pojawiły się problemy po stronie podaży, będące m.in. skutkiem wyłączenia w 2020 roku ponad 40% mocy pieców odpowiadających za produkcję stali” – czytamy w liście zarządu załączonym do raportu.

„Pomimo widocznych braków surowca i wzrostu cen ale za to dzięki dużej elastyczności zakupowej i magazynowej udało się nam zwiększyć sprzedaż w tonach o 6,6%, co jako zarząd uznajemy za sukces i potwierdzenie słuszności przyjętej strategii. Grupa Bowim wypracowała 153 mln zł zysku [ogółem] za 2021 rok, tj. 774% więcej niż w 2020 roku. Podkreślić również należy, iż po raz pierwszy w historii przekroczyliśmy poziom 2 mld zł przychodów ze sprzedaży, wypracowując 2,258 mld zł przychodów” – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 143 mln zł wobec 14,69 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, obsługuje 3,5 tys. klientów z różnych branż, dostarczając 320 tys. ton stali rocznie. Poza podstawową działalnością, tj. handlem wyrobami hutniczymi, Bowim prowadzi produkcję prefabrykatów zbrojeniowych dla budownictwa. Dysponuje nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi w Sosnowcu, Płocku i Gliwicach. Akcje spółki są od 2012 r. notowane na GPW. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 2,26 mld zł w 2021 r.

Źródło: ISBnews