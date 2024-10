BrainScan zakłada w strategii na lata 2024-2026 działania, których zasadniczym celem będzie wzrost liczby klientów i wdrożeń podstawowego produktu spółki – systemu Brainscan CT, podała firma. Szacuje, że całkowite koszty działalności do końca 2026 r. wyniosą do ok. 21,4 mln zł, bez uwzględnienia nakładów na nowe projekty. W celu realizacji strategii emisję nowych akcji.

” Zarząd Emitenta planuje podjąć w latach 2024-2026 następujące działania, których zasadniczym celem będzie wzrost liczby klientów i wdrożeń podstawowego produktu Spółki – systemu Brainscan CT:

I. W odniesieniu do rozwoju systemu BrainScan CT:

1. Osiągnięcie pełnej detekcji 55 zdefiniowanych klas patologii mózgu w obrazach tomografii komputerowej (wobec wykrywanych obecnie 30 klas) z naciskiem na doskonalenie algorytmów wykrywających zmiany nowotworowe (pierwotne i wtórne), udary niedokrwienne, tętniaki, naczyniaki, malformacje naczyniowe oraz niedrożności naczyń

2. W pełni wykorzystanie zgromadzonej bazy danych obejmującej ponad 100 mln obrazów tomograficznych (co stanowi ponad 300 tysięcy pojedynczych badań) oraz jej dalsze rozbudowywanie, a przez to sukcesywne podnoszenie metryk modelu AI

3. Doskonalenie generacji heatmap oraz ich lepsza ewaluacja bazująca na danych z segmentacji, co przełoży się na precyzyjne sugestie dla lekarza diagnosty

4. Integracja innowacyjnego mechanizmu filtrowania serii tomograficznych w wykorzystaniem algorytmów AI, co przełoży się na selekcję najlepszych serii tomograficznych dla analizowanej patologii

5. Wzmocnienie referencyjności rozwiązań AI poprzez publikacje naukowe z renomowanymi instytucjami na świecie

6. Zaawansowany rozwój funkcji priorytetyzacji badań pilnych z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji, co przełoży się na skuteczniejsze wykorzystanie systemu w procesach klinicznych

7. Automatyzacja i optymalizacja procesu jednoczesnych wdrożeń w dużej liczbie ośrodków medycznych

8. Zapewnienie skalowania Brainscan CT do przetwarzania 1 miliona badań TK miesięcznie

II. W odniesieniu do projektów nowych:

1. Prace badawcze nad opracowaniem multimodalnego systemu automatycznego wspomagania detekcji zmian patologicznych mózgu w tomografii komputerowej, korzystającego z szerokiego spektrum informacji o pacjencie i jego stanie, wykraczając poza analizę samego obrazu

2. Prace eksperymentalne nad automatycznym generowaniem lub sugerowaniem opisów tekstowych badań tomograficznych, co prowadziłoby do znacznego skrócenia czasu opisywania, poprawiając wydajność i komfort pracy lekarza” – czytamy w komunikacie.

Spółka zakłada następujące zapotrzebowanie kapitałowe na lata 2024-2026:

• nakłady na rozwój systemu Brainscan CT – do ok. 13,4 mln zł netto, (przy czym spółka zaznacza, że istotna część tak szacowanych nakładów będzie konieczna do poniesienia w sytuacji podpisania oraz obsługiwania znaczącej ilości nowych umów z klientami)

• nakłady na realizację projektów nowych – do ok. 15 mln zł netto, z czego ponad 70% pochodzić ma z dofinansowania zewnętrznego w ramach złożonego wniosku – spółka została wyłoniona jako potencjalny grantobiorca w konkursie SMART

• koszty ogólnego zarządu – do ok. 3,4 mln zł,

• pozostałe koszty, w tym procesy utrzymania certyfikacji oraz działania związane z wprowadzeniem produktów do obrotu na nowe rynki, w szczególności rynek amerykański – do ok. 4,6 mln zł netto, wymieniono w materiale.

„Emitent szacuje, że całkowite koszty działalności do końca 2026 r. wyniosą do ok. 21,4 mln zł, bez uwzględnienia nakładów na nowe projekty z pkt. II powyżej. Spółka zakłada, że koszty działalności i nakłady na rozwój w kolejnych kwartałach w coraz większym stopniu będą pokrywane z generowanych przez spółkę przychodów. […] W związku z powyższym zarząd informuje, że w celu realizacji strategii na lata 2024-2026 planuje podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji ” – czytamy dalej.

BrainScan opracował system oparty na sztucznej inteligencji do analizy badań z tomografii komputerowej głowy, którego celem jest wsparcie lekarza poprzez automatyczne wykrywanie zmian patologicznych mózgu. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od maja 2024 r.

Źródło: ISBnews