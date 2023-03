Po zawirowaniach ubiegłego tygodnia związanych z upadłością banku SVB rynki finansowe wyczekiwały normalizacji. Stabilizacja sytuacji nie tylko nie nastąpiła, ale doszło do eskalacji i tak już napiętej sytuacji w sektorze finansowym. W ciągu weekendu rynki obiegła informacja o tym, że kilkunastoletnia agonia Credit Suisse nareszcie dobiega końca i podmiot zostanie przejęty za kwotę 3 mld USD przez UBS. warto wspomnieć, iż w celu ustabilizowania sytuacji finansowej banku podjęto decyzję o umorzeniu obligacji AT1 o wartości 17 mld USD, co w praktyce oznacza, że obligatariusze zostaną z niczym. Pomimo tego, iż przejęcie CS powinno być odebrane przez rynki pozytywnie, ponieważ „rozbraja tykającą od kilku lat bombę zegarową”, to jednak okoliczności wokół tego wydarzenia są wyjątkowo niesprzyjające. Co najmniej dwa duże europejskie banki analizują scenariusze zagrożenia w sektorze bankowym i oczekują od Rezerwy Federalnej i EBC znaczniejszych deklaracji ewentualnego wsparcia, podaje Reuters. Oba banki przeprowadziły własne wewnętrzne konsultacje na temat tego, jak szybko Europejski Bank Centralny powinien przedsięwziąć działania w celu zapewnienia stabilności sektora bankowego, w szczególności jego pozycji kapitałowej i płynnościowej. Dyrektorzy wspomnianych banków stwierdzili, iż banki i sektor są dobrze skapitalizowane, a ich płynność jest wysoka, jednak rosną obawy o to, że kryzys zaufania wobec sektora finansowego rozleje się na kolejne banki.

W obliczu tak znacznych zawirowań na rynkach finansowych oraz dzisiejszych danych z polskiego rynku pracy, który „na przekór” rynkom nadal jest mocny, WIG20 zachowuje się nadspodziewanie dobrze. O ile zaczął sesję pod kreską, to dzięki konsekwentnym wzrostowi kończy sesję na niewielkim plusie.

Kluczowym wydarzeniem w tym tygodniu będzie środowa decyzja FED ws. podwyżek stóp procentowych. FED znajduje się teraz w bardzo niekomfortowej sytuacji. Z jednej strony powinien przede wszystkim skoncentrować się na zwalczaniu inflacji, która nadal jest wysoka. Jednak w obliczu niepewności związanej ze stabilnością sektora finansowego dalsze podnoszenie stóp procentowych będzie jedynie powiększało niezrealizowane straty na portfelach obligacji posiadanych przez banki, co w przypadku tzw. runu może doprowadzić do powtórki sytuacji z SVB.

Krótko mówiąc, do środy wrażeń na rynku stety, niestety, nie zabraknie.

Źródło: XTB / Maciej Kietliński