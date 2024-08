DataWalk odnotował 18,79 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 17,57 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 20,6 mln zł wobec 18,65 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,49 mln zł w II kw. 2024 r. wobec 10,34 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2024 r. spółka miała 38,73 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 13,3 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 10,92 mln zł w porównaniu z 13,56 mln zł rok wcześniej. Strata EBITDA sięgnęła 41,44 mln zł wobec 7,8 mln zł straty w tym ujęciu rok wcześniej.

Z kolei EBITDA skorygowana o koszty programu motywacyjnego oraz zmianę stanu odpisów aktualizujących wartości aktywów, z uwagi na to, że pozycje te mają charakter niepieniężny i nie wpływają na bieżącą sytuację finansową (w szczególności płynność) Spółki i Grupy, wyniosła -11 864 tys. zł. W porównaniu do pierwszego półrocza 2023 r. wynik ten uległ poprawie o 6 130 (tj. o 34%), wówczas EBITDA skorygowana wyniosła -17 994 tys. zł” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

„Główne źródła przychodów Grupy w analizowanym okresie stanowiły:

– sprzedaż usług asysty technicznej (tzw. „maintenance”), która w omawianym okresie wyniosła 4 907 tys. zł i odpowiadała za 45% przychodów Grupy,

– sprzedaż licencji, która wyniosła 3 586 tys. zł i odpowiadała za 33% przychodów Grupy, a także

– sprzedaż usług wdrożeniowych, które w omawianym okresie wyniosła 2 358 tys. zł i odpowiadała za 22% przychodów Grupy” – czytamy dalej.

Mniejsza liczba pozyskanych klientów względem okresu porównawczego przy jednoczesnym zachowaniu stabilnych przychodów z maintenance oraz z realizacji zakontraktowanych projektów wdrożeniowych sprawiły, że udział sprzedanych licencji w przychodach Grupy wyniósł poniżej 50%. Jednak zaawansowanie prowadzonych procesów handlowych, które przyczyniło się do dynamicznego wzrostu lejka sprzedażowego (48% r/r) do historycznie najwyższego poziomu, tj. 59 mln USD, w połączeniu z uzyskiwanymi walidacjami (podpisane kontrakty, rozpoczęte pierwsze fazy projektów) a także z wysokim wskaźnikiem utrzymania klientów, pozwala na optymizm co do powrotu na ścieżkę dynamicznego wzrostu przychodów, w szczególności z tytułu nowych licencji i utrzymanie udziału sprzedaży nowych licencji w przychodach Grupy na poziomie powyżej 50% w nadchodzących kwartałach, podano także.

„Wynik finansowy netto w pierwszym półroczu 2024 r. wyniósł -38 728 tys. zł, podczas gdy w okresie porównawczym było to -13 298 tys. zł. Na zmianę wyniku finansowego poza opisanymi wyżej czynnikami, największy wpływ miała różnica w wycenie odroczonego podatku dochodowego w wysokości 8 549 tys. zł, będąca następstwem aktualizacji zobowiązania z tytułu programu motywacyjnego na dzień bilansowy 30 czerwca 2024 r” – czytamy również.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2024 r. wyniosła 15,22 mln zł wobec 27,52 mln zł straty rok wcześniej.

DataWalk to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012 r., a w 2019 r. zadebiutowała na rynku głównym GPW.

Źródło: ISBnews