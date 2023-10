Dom Maklerski INC SA opublikował raport analityczny notowanej na GPW spółki Medinice SA. W ramach raportu, analitycy dokonali wyceny jednej akcji Spółki na 31,01 zł, co zakłada kapitalizację na poziomie 200,4 mln zł. W swojej ocenie, Dom Maklerski INC SA uwzględnił rozwiązania MedTech, które wykazują największy potencjał do komercjalizacji. Obecnie do tej grupy należy pięć projektów, w tym innowacyjny produkt ,,PacePress’’. Oczekuje się, że jego komercjalizacja przyniesie Spółce zysk netto za 2024 rok.

– Zakładany przez nas potencjał wzrostu Medinice SA wynika ze zdywersyfikowanego portfolio innowacyjnych rozwiązań, które Spółka ma zamiar komercjalizować na globalnym rynku medycznym. Wartość rynku MedTech oraz prognozy dotyczące przyszłego popytu na technologie medyczne w dziedzinie kardiologii i kardiochirurgii sprawiają, że spółka Medinice jest naszym zdaniem dobrze pozycjonowana, aby osiągnąć przychód, a co za tym idzie wzrost wartości w nadchodzących latach – mówi Albert Trąpczyński z Domu Maklerskiego INC SA.

Wycena dokonano w oparciu o metodę dochodową bazującą na podejściu oszacowania sumy bieżącej wartości realizowanych projektów oraz metodę porównawczą.

Medinice jest platformą do tworzenia rozwiązań stosowanych w małoinwazyjnej kardiologii i kardiochirurgii. Spółka rozwija własne technologie oraz projekty pozyskane od naukowców z Europy. Aktualne portfolio spółki obejmuje prawa własności intelektualnej do 15 projektów, opracowywanych w ramach współpracy z krajowymi i międzynarodowymi ośrodkami badawczymi. Obszarem specjalizacji spółki są przede wszystkim wyroby medyczne klasy III, pośród których znajdują się urządzenia służące do leczenia, diagnozowania, monitorowania i korygowania wad kardiologicznych oraz układu krążenia. Model biznesowy Medinice zakłada rozwój opatentowanych rozwiązań technicznych i wprowadzenie ich na globalny rynek medyczny, poprzez udzielanie licencji na produkcję i dystrybucję lub sprzedaż pełnych praw do produktu.

Do najbardziej zaawansowanych rozwiązań spółki, które zostały uwzględnione w wycenie Domu Maklerskiego INC SA, należą:

PacePress – automatyczna opaska uciskowa, której zadaniem jest zminimalizowanie powikłania po wszczepieniach urządzeń takich jak np. rozrusznik serca

MiniMax – pierwsza na świecie elektroda, która łączy w sobie funkcje diagnostyczne i ablacji serca, która nie wymaga RTG, dzięki czemu jest opcją bezpieczniejszą dla pacjenta i personelu, niż urządzenia dziś stosowane

CoolCryo – krioaplikator do wykonywania krioablacji chirurgicznej (osiągana temperatura to minus 180-190 stopni, konkurencyjne urządzenia osiągają temperatury w przedziale minus 40-120 stopni)

AtriClamp – innowacyjna technologia zamknięcia uszka lewego przedsionka serca stosowana w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia udaru niedokrwiennego i innych powikłań u pacjentów z migotaniem przedsionków

EP Bioptom – elektrofizjologiczna elektroda diagnostyczna służąca do endomiokardialnej biopsji wykonywana np. po zabiegach przeszczepu serca.

– Dziś, największy potencjał komercjalizacji wykazuje PacePress. Naszym celem jest wprowadzenie go na rynek w roku 2024. Po czym zakładamy osiągnięcie zysku netto, co z kolei umożliwi nam wdrożenie polityki dywidendowej.– mówi Sanjeev Choudhary, Prezes Zarządu w Medinice SA.

– PacePress jest w trakcie zaawansowanych badań klinicznych, podczas których testowane są również ulepszone wersje mankietów uciskowych. Bazując na opiniach lekarzy i pacjentów, nasi inżynierowie rozwijają mniejszą, lżejszą i jeszcze cichszą wersję jednostki sterującej, mającej możliwość agregowania danych poprzez aplikację mobilną. Badania trwają w sześciu ośrodkach w całej Polsce. – mówi Cezary Klimont, COO w Medinice SA.

Kolejne cztery pozostałe projekty (CoolCryo, EP Bioptom, Minimax oraz AtriClamp) powinny osiągnąć fazę rozwoju pozwalającą na uzyskanie wpływów związanych z zawarciem umów partneringowych w 2025 roku.

– Analizując portfolio Medinice, przyjęliśmy, że największy udział w jego wartości mają projekty CoolCryo oraz MiniMax, z kolei będący najbliżej certyfikacji PacePress posiada największe szanse na uzyskanie wysokiej stawki udziału w sprzedaży w ramach umowy partneringowej. – mówi Albert Trąpczyński z Domu Maklerskiego INC SA.

Mając na celu jak najlepsze skalowanie biznesu, Zarząd Medinice niedawno poinformował o zamiarze rozszerzenia portfolio o nowy projekt będący w synergii z aktualnie rozwijanymi urządzeniami, oparty na rozwiązaniach cyfrowych i sztucznej inteligencji. W tym celu zawarto list intencyjny dotyczący nabycia udziałów w Spółce specjalizującej się w AI, która dedykuje swoje rozwiązania elektrofizjologii i kardiologii. Projekt AI jest na zaawansowanym etapie, a jego komercjalizacja planowana jest w ciągu dwóch lat.

Medinice na bieżąco otrzymuje propozycje zainwestowania w zewnętrzne projekty, między innymi od zagranicznych partnerów ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Irlandii i Holandii. Doradcą spółki w procesie tworzenia partnerstw strategicznych, sprzedaży licencji oraz sprzedaży własności intelektualnej jest spółka Clairfield Partners LLC z siedzibą w Nowym Jorku.

Aktualnie spółka posiada wystarczające środki na realizację posiadanych w swoim portfolio projektów. Stan środków pieniężnych Medinice na koniec I półrocza 2023 roku wynosił ponad 17 mln zł.

Źródło: Spółka